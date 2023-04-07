В липецком транспортном колледже тушили пожар

А в Добром из горящего дома спасли человека.

73 техногенных произошли в Липецкой области за минувшие сутки



Утром 7 апреля пожарные тушили возгорание в административном здании Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства на улице Калинина, 65. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огнем повреждены вещи на площади два квадратных метра.



Днем 6 марта селе Доброе из горящего дома спасли человека. Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку жилья на площади в 14 квадратных метров.



В Данкове на улице Калинина частично сгорела терраса частного дома. А вот в селе Пружинки Липецкого района на улице Новая слобода дом сгорел полностью.



В селе Кривополянье Чаплыгинского района сгорел автомобиль «Тойота РАВ4».



Три возгорания своими силами потушили жильцы домов: в селе Терновое Липецкого района огонь повредил бытовую технику и отделку дома на площади один квадратный метр, в квартире дома на улице Вермишева в Липецка площадь пожара составила 0,1 квадратный метра.



64 раза пожарные тушили возгорания сухой травы и три — возгорания мусора на открытой площади.

