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Курс евро на Мосбирже вырос до 90 рублей впервые с апреля 2022 года

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#курс #валюта #евро

Курс евро на Московской бирже впервые за год превысил 90 рублей.

Курс евро на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года, - свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:44 (мск), курс евро вырос на 0,95%, поднимаясь до 90 рублей, - пишет "Газета.ru".

Ранее в этот же день курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с апреля 2022 года.

Вместе с тем аналитики сервиса SuperJob 6 апреля сообщили, что к маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб.
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#курс #валюта #евро

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