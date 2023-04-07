В России

36 минут назад

Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют

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#криптовалюта #майнинг
Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США, однако неопределенность в регулировании криптовалют там может запустить новый передел рынка. Впрочем, в России вообще до сих пор не разработана правовая база для майнеров, - подчеркивают эксперты. Кроме того, растут санкционные риски как в отношении российских игроков, так и их контрагентов за рубежом, - пишет "Ъ".

В России пока нет законодательной базы для майнеров. Также эксперты обращают внимание на риски, обусловленные санкционными ограничениями, как для игроков на территории России, так и для их контрагентов за границей.

Россия впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, которые задействуются в майнинге. Раньше страна уверенно занимала третье место - после Соединенных Штатов и Казахстана. Выход РФ на второе место, как поясняют аналитики, обусловлен принятием ограничений в 2022 году в майнинговой деятельности властями КНР и Казахстана.

Майнинг криптовалют остается востребованным делом в России. Это связано с тем, что майнеры могут получать значительную прибыль при правильном подходе к добыче криптовалюты. Кроме того, существуют современные технологии, которые позволяют безопасно майнить криптовалюту, соблюдая все необходимые требования и правила.
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#криптовалюта #майнинг

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