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В Новосибирске школьник напал на учительницу из-за электронной сигареты
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В школу были вызваны сотрудники Росгвардии, которые уладили конфликт. Заявлений от администрации школы не поступало.
В Новосибирске пятиклассник напал на учителя из-за электронной сигареты. Сообщение о конфликте было опубликовано очевидцами в соцсетях.
Инцидент произошёл в Новосибирской области в микрорайоне Берёзовый. Ученик 5 класса школы №213 применил физическую силу в отношении классного руководителя и завуча, когда был пойман за курением электронной сигареты. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии, - передает Bfm.ru.
По словам автора публикации, конфликт между школьником и сотрудниками учреждения произошёл из-за того, что ребёнка поймали за курением электронной сигареты.
Подчеркивается, что школьник систематически оскорбляет учеников и учителей, и ругается с охраной.
"Подросток неоднократно позволял себе оскорбления в адрес учителей и учеников. Он систематически уходит с уроков, минуя со скандалом пост охраны. Его мама винит всех вокруг. Никто не может повлиять", — говорится в публикации в соцсетях..
Инцидент произошёл в Новосибирской области в микрорайоне Берёзовый. Ученик 5 класса школы №213 применил физическую силу в отношении классного руководителя и завуча, когда был пойман за курением электронной сигареты. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии, - передает Bfm.ru.
По словам автора публикации, конфликт между школьником и сотрудниками учреждения произошёл из-за того, что ребёнка поймали за курением электронной сигареты.
Подчеркивается, что школьник систематически оскорбляет учеников и учителей, и ругается с охраной.
"Подросток неоднократно позволял себе оскорбления в адрес учителей и учеников. Он систематически уходит с уроков, минуя со скандалом пост охраны. Его мама винит всех вокруг. Никто не может повлиять", — говорится в публикации в соцсетях..
112