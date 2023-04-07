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В Новосибирске школьник напал на учительницу из-за электронной сигареты

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#нападение #школа

В школу были вызваны сотрудники Росгвардии, которые уладили конфликт. Заявлений от администрации школы не поступало.

В Новосибирске пятиклассник напал на учителя из-за электронной сигареты. Сообщение о конфликте было опубликовано очевидцами в соцсетях.

Инцидент произошёл в Новосибирской области в микрорайоне Берёзовый. Ученик 5 класса школы №213 применил физическую силу в отношении классного руководителя и завуча, когда был пойман за курением электронной сигареты. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии, - передает Bfm.ru.

По словам автора публикации, конфликт между школьником и сотрудниками учреждения произошёл из-за того, что ребёнка поймали за курением электронной сигареты.

Подчеркивается, что школьник систематически оскорбляет учеников и учителей, и ругается с охраной.

"Подросток неоднократно позволял себе оскорбления в адрес учителей и учеников. Он систематически уходит с уроков, минуя со скандалом пост охраны. Его мама винит всех вокруг. Никто не может повлиять", — говорится в публикации в соцсетях..
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#нападение #школа

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