Здоровье

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30-летняя липчанка получила на кухне ожоги 31% тела

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#ожог
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30-летняя липчанка получила на кухне ожоги 31% тела

Женщина опрокинула на себя кастрюлю с бульоном.

6 апреля в областной ожоговый центр поступила 30-летняя липчанка с ожогами 31% тела. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина варила бульон, полезла в ящик под плитой, плита пошатнулась, и кастрюля с кипятком опрокинулась.

Состояние женщины тяжёлое. У неё ожоги лица, тела, рук, ног. Медики напоминают липчанам о необходимости проявлять осторожность в быту.
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#ожог
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Комментарии (1)

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Валерий

21 минуту назад
Помоги ей господи. Сам здесь нахожусь, варил шуруп,ожог ног
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