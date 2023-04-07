30-летняя липчанка получила на кухне ожоги 31% тела

Женщина опрокинула на себя кастрюлю с бульоном.

6 апреля в областной ожоговый центр поступила 30-летняя липчанка с ожогами 31% тела. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина варила бульон, полезла в ящик под плитой, плита пошатнулась, и кастрюля с кипятком опрокинулась.



Состояние женщины тяжёлое. У неё ожоги лица, тела, рук, ног. Медики напоминают липчанам о необходимости проявлять осторожность в быту.