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19 минут назад

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали возле Курильских островов

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#землетрясение #Курилы

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Курильских островов.

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов, - передает РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано 7 апреля, в 13.22 (5.22 мск). Эпицентр располагался в 148 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Изначально Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщал, что толчок произошел на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска. А магнитуда составила 6,4.

Позднее в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что магнитуда — 5,7, а очаг залегал на глубине 80 километров.

Подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска, - добавила сейсмолог.
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#землетрясение #Курилы

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