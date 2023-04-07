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56 минут назад
В Канаде из-за ледяного шторма погибли 2 человека
Ледяной шторм обрушился на две самые густонаселенные провинции страны — Квебек и Онтарио.
Ледяной шторм, обрушившийся на Канаду привел к гибели двух человек, еще почти 900 000 остались без электричества, - передает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Один человек погиб в Квебеке, когда из-за сильного ветра на него упало дерево, рассказал премьер-министр провинции Франсуа Лего. Еще один канадец погиб в Онтарио из-за удара упавшей ветки дерева.
Чуть менее 1 млн человек в Квебеке и около 110 тысяч жителей Онтарио остались без электричества. На две провинции приходится более половины общей численности населения Канады (около 39 млн человек). Аварийные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии, но ожидается, что ремонт займет несколько дней.
Ледяные дожди и сильный ветер с порывами до 60 м/с обрушились на Канаду 6 апреля. Из-за порывов ветра начали падать деревья, а также ломаться их ветки, что нанесло ущерб энергетической инфраструктуре.
Ранее сильный шторм в США оставил более 200 тысяч жителей Калифорнии без света. Кроме того, один человек погиб в результате падения дерева.
Один человек погиб в Квебеке, когда из-за сильного ветра на него упало дерево, рассказал премьер-министр провинции Франсуа Лего. Еще один канадец погиб в Онтарио из-за удара упавшей ветки дерева.
Чуть менее 1 млн человек в Квебеке и около 110 тысяч жителей Онтарио остались без электричества. На две провинции приходится более половины общей численности населения Канады (около 39 млн человек). Аварийные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии, но ожидается, что ремонт займет несколько дней.
Ледяные дожди и сильный ветер с порывами до 60 м/с обрушились на Канаду 6 апреля. Из-за порывов ветра начали падать деревья, а также ломаться их ветки, что нанесло ущерб энергетической инфраструктуре.
Ранее сильный шторм в США оставил более 200 тысяч жителей Калифорнии без света. Кроме того, один человек погиб в результате падения дерева.