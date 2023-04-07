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10 минут назад
Всемирный банк улучшил прогноз по падению ВВП РФ в 2023 году до 0,2%
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По итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2 процента.
Как ожидает Всемирный банк (ВБ), по итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2%, - говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.
Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3%). Но прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2% вместо 1,6%. В 2025 году экономика вырастет на 0,8%, - полагают эксперты.
В текущем году организация также ожидает увеличения дефицита бюджета РФ на 3,7% в связи с мерами по стимулированию экономики в условиях санкций и сокращением нефтяных доходов страны. При этом инфляция затормозится до шести процентов и достигнет целевого уровня в 4% в 2025 году, - передает ТАСС.
Другие оценки развития экономики приводят в России. Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году спад ВВП составит 0,8%. ЦБ РФ считает, что динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1 до плюс 1%. Опрошенные ЦБ аналитики ждут падения на 1,1%. Рейтинговое агентство АКРА в конце марта сообщило, что при базовом сценарии ВВП России может сократиться на 1-1,5%.
"Новые санкции на экспорт нефти и нефтепродуктов, как ожидается, приведут к сокращению добычи нефти на 7% в 2023 году и повысят транспортные издержки для ее экспортеров", - говорится в докладе.
Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3%). Но прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2% вместо 1,6%. В 2025 году экономика вырастет на 0,8%, - полагают эксперты.
В текущем году организация также ожидает увеличения дефицита бюджета РФ на 3,7% в связи с мерами по стимулированию экономики в условиях санкций и сокращением нефтяных доходов страны. При этом инфляция затормозится до шести процентов и достигнет целевого уровня в 4% в 2025 году, - передает ТАСС.
Другие оценки развития экономики приводят в России. Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году спад ВВП составит 0,8%. ЦБ РФ считает, что динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1 до плюс 1%. Опрошенные ЦБ аналитики ждут падения на 1,1%. Рейтинговое агентство АКРА в конце марта сообщило, что при базовом сценарии ВВП России может сократиться на 1-1,5%.
"Новые санкции на экспорт нефти и нефтепродуктов, как ожидается, приведут к сокращению добычи нефти на 7% в 2023 году и повысят транспортные издержки для ее экспортеров", - говорится в докладе.
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