Сегодня в Липецке: кахон, укулеле, как выбрать банк и сколько липчане тратят на медицину

Рассказываем, как с пользой завершить трудовую неделю.

Тепло и сухо

Погода в Липецке уже третий день не намерена меняться. На улице днём прежние 12-14 градусов, осадков не ожидается.







Отключения воды в двух частях города

Отключения воды в последний рабочий день недели произойдет в двух частях Липецка – на Новолипецке и в районе Дикого.

На Левом берегу с 10:00 до 20:00 со временными неудобствами столкнутся жители улиц Невского, 13, 15; Осипенко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6; Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Суворова, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 28; Фурманова, 1а,1б, 1в,1г, 1д, 2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в, а также в частном секторе улиц Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.









В районе Дикого в это же время перекроют краны в Вишнёвом переулке, 1; на улицах Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальной, 1, 2, 3, 4, 5; Киевской, 34, 36, 41.

Отключения электричества

Второй день подряд с 9:00 до 17:00 электричество отключат в переулке Кулибина, 10, на улицах Садовой, 547 и Сокольской, 583, а также на улицах Булавина и Курчатова.







Пробки

Пятница – самый сложный день для автомобильного движения. Проблемы начались с раннего утра, по городу уже полно участков, которые на электронных картах помечены красным цветом. Поэтому советуем перед выездом изучить «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. А вообще, если ездить часто, то в пятницу в Липецке целый день можно провести в пробках.

Духовой оркестр обещает быть в ударе (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 пройдёт очередной концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Липецкий государственный духовой оркестр исполнит произведения великого композитора: Концерт №2 для фортепиано с оркестром; «Вокализ» в инструментальном исполнении, романсы и пьесы, танцы из оперы «Алеко».







Дирижировать оркестром будет Никита Трубицин, перед зрителями выступят Олег Худяков (фортепиано, Москва) и Софья Овчинникова (меццо-сопрано, Липецк).

Лирика весны (12+)

А в липецком думе музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 18:00 состоится концерт «Лирика весны». Выступит "ЛИД-проект: Игорь Верещагин, Елизавета Разумова, Дмитрий Кокшин, Сергей Тюленев. Солисты: Наталья Волкова (вокал), Заслуженный артист России Валерий Маркин (фортепиано).

Липецкая Бичевская и укулеле (16+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино в 19:00 состоится концерт липецкой поэтессы и исполнительницы своих песен Натальи Овсянниковой.



Фото из архива Натальи Овсянниковой, предоставлено артисткой



Певица выйдет на сцену со словами о вечных истинах, вере, надежде, любви. В своем творчестве она продолжает музыкальную традицию Жанны Бичевской - русский кантри-фолк. Репертуар включает произведения духовного содержания, русские народные песни, романсы на стихи поэтов Серебряного века. Прозвучат как уже полюбившиеся композиции – «Луна», «Лунная песенка», «Звучит гитара нежно», так и новые – «Только с тобой», «Ты такая», «Россия».

Помимо концертного выступления, зрителей ждет увлекательный мастер-класс по игре на гавайской четырехструнной гитаре укулеле.

Перкусия и кахон (12)

Отлично завершить рабочую неделю под волшебные звуки музыки сегодня можно и в … Липецкой областной универсальной научной библиотеке.

В 18:30 здесь пройдёт концерт «Музыка на закате». Для зрителей выступит проект Season»: Екатерина Верясова-Белозёрова (скрипка), Александра Рутковская (скрипка), Илья Крылосов (перкусия и кахон).



Фото из архива Ильи Крысолова, предоставлено артистом



Вход – любая бумажная купюра.



О выбранном банке замолвите слово (12+)

А днём в ЛОУНБ будут говорить о менее возвышенных, но важных вещах. В 12:00 в рамках всероссийской недели финансовой грамотности пройдёт на час информации «Как выбрать банк».







Посетители узнают как избегать финансовых ошибок и понимать риски; как пользоваться финансовыми инструментами и услугами; как защитить свои права. Обо всем этом расскажет ведущий экономист липецкого отделения Банка России Елена Теслина.

Вход свободный.

Что за бороды носили русские женщины

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 18:00 состоится лекция «Детали традиционного народного костюма юга России. Головные уборы и украшения».



Её причитает заведующая отделом декоративно-прикладного искусства музея Елена Дмитриенко.

Лекция – это только звучит скучно, на самом деле из увлекательного рассказа специалиста вы узнаете, например, что за «бороду» носили русские женщины? Чем и как они украшали спину? Как использовали домашних животных для изготовления украс? Как головные уборы и украшения различались в зависимости от статуса и возраста? Какие детали головных уборов тщательно скрывались от посторонних глаз?



Зрители своими глазами старинные головные уборы и украшения, которые носили наши прабабушки. Только подлинники из фондов музея.

Бабушка в окошке (6+)

Сегодня у липчан есть редкая возможность сыграть в городки – старинную русскую игру. Правила можно будет изучить по ходу. Спортивные баталии пройдут на площадке МБОУ СОШ №70 (пр-т Победы, 130) в рамках Спартакиады по месту жительства.

Сколько липчане тратят на медицину

Подавляющее большинство россиян – 79 % обращаются к врачу не чаще 5 раз в год. Более здоровыми являются россияне, которым требуется медицинская помощь от 2 до 5 раз в год, но таких 49 процентов. Совсем здоровых, которым свидание с врачом требуется всего раз в год, всего 10%. Такие исследования провёл СОГАЗ.







49% респондентов посещают врачей уже при недомоганиях средней тяжести, стараясь не доводить ситуацию до запущенной стадии, а 30% опрошенных обращаются к специалистам только при серьезном ухудшении самочувствия.

А вот расходы на лечение 86% опрошенных не планируют заранее и думают о них только тогда, когда понадобилась помощь, а ОМС по каким-то причинам не подходит. Всего же участники исследования тратят на медицину, в основном, более 10 тысяч рублей в год: 21% респондентов — от 10 до 15 тысяч рублей, 42% — более 15 тысяч рублей. И только у 37% опрошенных россиян ежегодные расходы на медицину составляют менее 10 тысяч рублей.

Дорогие липчане! Пятница-проказница наступила: сегодня нужно и завершить текущие дела на работе, и не исключено отпраздновать вечером окончание недели трудовых свершений. Но при этом категорически не рекомендуется снимать руку с пульса событий. Липчанам узнавать новости просто: на GOROD48 вы прочитаете всё самое интересное и полезное. С нами вы ничего не пропустите, ждём вас на сайте снова и снова.