13 минут назад
ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в тюрьмах
В конце апреля Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выдать Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства. Об этом говорится в материалах комиссии, с которыми ознакомились «Известия».
Также ГКРЧ намерена рекомендовать ФСИН продолжить поиск альтернативных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех.
Вопрос о выделении частот для ФСИН планируется рассмотреть на ГКРЧ, подтвердили в Минцифры.
«Хотим разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Они позволят подавлять сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами. Сейчас блокираторы могут создавать такие помехи в том числе из-за неправильной установки. Рассчитываем минимизировать помехи на прилегающих к ФСИН территориях. Качество связи должно существенно улучшиться», — пояснили в ведомстве.
Помехи из-за работы блокираторов наблюдаются во многих крупных городах, столицах субъектов федерации, и это негативно сказывается на качестве сервиса для большого числа клиентов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tele2. По мнению представителя компании, действие блокираторов нужно ограничить периметром территории учреждений ФСИН, и решаться эта проблема должна не за счет операторов.