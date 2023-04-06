В районах Дикого и Новолипецка отключат холодную воду

В пятницу, 7 апреля «РВК-Липецк» уделит особое внимание району Левого берега – плановые ремонтные работы на сетях здесь будут проходить сразу на двух участках, предупредили в компании. Также с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители Дикого.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Садовой – машина с водой для питья подъедет на вышеназванную улицу.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Новолипецка – домах №№ 1а,1б, 1в,1г, 1д, 2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова, в частном секторе улиц Земной, Кленовой, Зареченской, Фурманова, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Фурманова, 59в.



С 10:00 до 20:00 подачу холодной воды временно ограничат еще на одном участке Новолипецка – в домах №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной. Цистерна с водой подъедет к дому № 13 по улице Суворова.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в части района Дикого – домах №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Индустриальной, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в Вишневом переулке, ЦТП «ПАО Квадра» «улицы Киевская – Депутатская». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 55а.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



7 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 547 по улице Садовой, № 583 по улице Сокольской, № 10 а переулке Кулибина, также обесточат улицы Булавина, Курчатова.



