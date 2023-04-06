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14 минут назад

В Госдуму внесут закон об отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников ОПК

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#срочная служба #отсрочка #ОПК

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК.

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" внесут в Госдуму законопроект о постоянной отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, - заявил лидер партии Сергей Миронов.

"В ближайшее время мы планируем внести законопроект об отсрочках, который даст молодым людям дополнительные гарантии и стабильность, а предприятиям ОПК позволит быстрее решить проблему с кадрами", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

По его словам, такие отсрочки должны быть постоянными и действовать на период работы гражданина на оборонном предприятии, - предает РИА Новости.

"Буквально перед весенним призывом 2023 года Минпромторг направил в Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от срочной службы. Ясно, что такие отсрочки должны быть не разовыми, а постоянными – на время работы гражданина на оборонных предприятиях", - подчеркнул он.
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#срочная служба #отсрочка #ОПК

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