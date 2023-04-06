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47 минут назад
Свыше 8% проданных в РФ автомобилей ввезли по параллельному импорту
Более 8 процентов проданных в России автомобилей ввезли по параллельному импорту.
Свыше восьми процентов проданных в феврале 2023 года в России новых легковых автомобилей были ввезены по схеме параллельного импорта, - сообщается в данных исследования ВТБ и Национального агентства промышленной информации (НАПИ).
В количественном выражении число неофициально ввезенных в страну автомобилей составило 4,6 тысячи штук (почти каждый десятый), что на 16 процентов больше, чем в январе. Более 80 процентов от общего объема импортированных таких способом транспортных средств в 2023 году пришлось на японские и немецкие бренды, лидерами эксперты назвали Toyota, Mercedes-Benz и BMW, - пишет Lenta.ru.
Российский авторынок испытал на себе огромное давление с уходом крупнейших иностранных производителей, - заявил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. Но компании отрасли провели большую работу, благодаря чему можно наблюдать восстановление сегмента. Он добавил, что дилеры смогли наладить новые цепочки поставок и даже расширить ассортимент ввозимых марок и моделей. Это позволило стабилизировать рост цен на авто для покупателей. По данным НАПИ, шесть моделей из топ-10 по популярности, ввозимых по параллельному импорту, в феврале стали стоить меньше в среднем на 0,6 процента по сравнению с январем, а остальные подорожали в среднем только на 3,7%.
В количественном выражении число неофициально ввезенных в страну автомобилей составило 4,6 тысячи штук (почти каждый десятый), что на 16 процентов больше, чем в январе. Более 80 процентов от общего объема импортированных таких способом транспортных средств в 2023 году пришлось на японские и немецкие бренды, лидерами эксперты назвали Toyota, Mercedes-Benz и BMW, - пишет Lenta.ru.
Российский авторынок испытал на себе огромное давление с уходом крупнейших иностранных производителей, - заявил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. Но компании отрасли провели большую работу, благодаря чему можно наблюдать восстановление сегмента. Он добавил, что дилеры смогли наладить новые цепочки поставок и даже расширить ассортимент ввозимых марок и моделей. Это позволило стабилизировать рост цен на авто для покупателей. По данным НАПИ, шесть моделей из топ-10 по популярности, ввозимых по параллельному импорту, в феврале стали стоить меньше в среднем на 0,6 процента по сравнению с январем, а остальные подорожали в среднем только на 3,7%.