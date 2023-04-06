В Липецке демонтировали ещё один торговавший контрафактом киоск

Напомним, ранее был демонтирован киоск на улице Космонавтов, 70/1. Там также систематически нарушали закон: велась активная торговля контрафактными сигаретами и алкоголем. В результате администрацией Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке. Киоск демонтирован собственником.