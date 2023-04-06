Общество

59 минут назад

В Липецке демонтировали ещё один торговавший контрафактом киоск

6 523
#торговля #контрафакт
3
В Липецке демонтировали ещё один торговавший контрафактом киоск

Ранее там нашли контрафактные сигареты.

Напротив дома №10 по улице Краснознаменной демонтировали торговавший контрафактными сигаретами киоск.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, торговля контрафактом в этом киоске привела к возбуждению дела об административном правонарушении. 

76389179-D906-4BBF-80EA-A9A2FDBC61E1.jpeg

A5BF37DC-E949-4469-A6E8-D6398A1D1A35.jpeg

Напомним, ранее был демонтирован киоск на улице Космонавтов, 70/1. Там также систематически нарушали закон: велась активная торговля контрафактными сигаретами и алкоголем. В результате администрацией Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке. Киоск демонтирован собственником.

Фото - t.me/potrebrinok48


6 523
#торговля #контрафакт
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

18 минут назад
Денис Ефанов, лучше!!! В разы..
ответить

Денис Ефанов

28 минут назад
Ох-ох-ох а это плохая новость тут дешевые сигареты белорусская Marlboro 60 руб а вообще даже по 40 были сигареты очень печально что закрыли теперь выручка в КБ и в пятерочку пойдет а лучше-ли там сигареты? а лучше -ли там водка?!
ответить

Dc

34 минуты назад
Когда же уберете киоск на улице центральной в посёлке дачном. Контрафакт водка сигареты и самогон
ответить

Шапокляк

34 минуты назад
Давно пора. Таких по городу десятки и про них все в курсе - местные жители уж точно не раз сообщали
ответить

Белочкин

40 минут назад
Хорошая точка по нашим зарплатам тут водка была в круглой бутылки 120 в плоской 150 а на разлив в пластиковую бутылку 0,5 вообще 100 руб. Грустно, больно, жалко точку мы сюда аж от 10-ой школы ходили.
ответить

Робертушка

44 минуты назад
Остановка ул Юбилейная еще Брежнева видела когда нам теперь поставят новую остановку теперь не от дождя не от ветра не скроешься.
ответить

Еще в рубрике

В парке Молодежный появится мангальная зона
#парк Молодежный
4
В парке Молодежный появится мангальная зона

32 минуты назад

Общество
Евгения Уваркина сделала второй шаг к чистоте Липецка
#чистый четверг
10
Евгения Уваркина сделала второй шаг к чистоте Липецка

53 минуты назад

Общество
Правительство области выделило Липецку деньги на строительство школы в «Елецком»
#школа #микрорайон «Елецкий»
3
Правительство области выделило Липецку деньги на строительство школы в «Елецком»

сегодня, 15:05

Общество
Какой овощ одни считали ядовитым, а другие — вызывающим простуду?
#здоровое питание #школа
2
Какой овощ одни считали ядовитым, а другие — вызывающим простуду?

сегодня, 11:58

Общество
Перед началом паркового сезона в Липецкой области проверяют аттракционы
#парк #аттракцион
2
Перед началом паркового сезона в Липецкой области проверяют аттракционы

сегодня, 11:53

Общество
На памятнике Танкистам отремонтирована подсветка
#памятник Танкистам #«Липецкгорсвет»
2
На памятнике Танкистам отремонтирована подсветка

сегодня, 11:30

Общество