Общество
59 минут назад
В Липецке демонтировали ещё один торговавший контрафактом киоск
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Ранее там нашли контрафактные сигареты.
Напротив дома №10 по улице Краснознаменной демонтировали торговавший контрафактными сигаретами киоск.
Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, торговля контрафактом в этом киоске привела к возбуждению дела об административном правонарушении.
Фото - t.me/potrebrinok48
Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, торговля контрафактом в этом киоске привела к возбуждению дела об административном правонарушении.
Напомним, ранее был демонтирован киоск на улице Космонавтов, 70/1. Там также систематически нарушали закон: велась активная торговля контрафактными сигаретами и алкоголем. В результате администрацией Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке. Киоск демонтирован собственником.
Фото - t.me/potrebrinok48
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