Происшествия

сегодня, 15:07

Чаплыгинец накопил 30 неоплаченных штрафов ГИБДД

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#ПДД #приставы
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Чаплыгинец накопил 30 неоплаченных штрафов ГИБДД

Общая сумма задолженности составила 60 тысяч рублей.

В Чаплыгинском районе водитель накопил 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на 60 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, добровольно оплатить задолженность мужчина не спешил. Поэтому судебный пристав обратился в суд с заявлением о применении к должнику мер принудительного исполнения - ограничения права управлением транспортным средством.

Только после этого водитель одумался и за сутки до судебного заседания оплатил все штрафы.
269
#ПДД #приставы
1

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