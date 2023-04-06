Чаплыгинец накопил 30 неоплаченных штрафов ГИБДД

Общая сумма задолженности составила 60 тысяч рублей.

В Чаплыгинском районе водитель накопил 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на 60 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, добровольно оплатить задолженность мужчина не спешил. Поэтому судебный пристав обратился в суд с заявлением о применении к должнику мер принудительного исполнения - ограничения права управлением транспортным средством.



Только после этого водитель одумался и за сутки до судебного заседания оплатил все штрафы.