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сегодня, 15:00
Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»
Возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги" появится у россиян с этого года.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается разрешить гражданам получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал "Госуслуги".
В настоящее время такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Закон с 1 января 2023 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, по их желанию право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале "Госуслуги" без их направления по почте, - сообщается на сайте Госдумы.
В настоящее время такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Закон с 1 января 2023 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, по их желанию право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале "Госуслуги" без их направления по почте, - сообщается на сайте Госдумы.