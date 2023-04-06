В России

сегодня, 15:00

Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»

112
#налоги #уведомления #госуслуги

Возможность получения налоговых уведомлений через "Госуслуги" появится у россиян с этого года.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается разрешить гражданам получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал "Госуслуги".

В настоящее время такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Закон с 1 января 2023 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, по их желанию право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале "Госуслуги" без их направления по почте, - сообщается на сайте Госдумы.
112
#налоги #уведомления #госуслуги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Госдуму внесут закон об отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников ОПК
#срочная служба #отсрочка #ОПК
В Госдуму внесут закон об отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников ОПК

13 минут назад

В России
Свыше 8% проданных в РФ автомобилей ввезли по параллельному импорту
#параллельный импорт #автомобили
Свыше 8% проданных в РФ автомобилей ввезли по параллельному импорту

46 минут назад

В России
Товарооборот между РФ и Вьетнамом должен достигнуть 10 млрд долларов к 2025 году
#Вьетнам #товарооборот
Товарооборот между РФ и Вьетнамом должен достигнуть 10 млрд долларов к 2025 году

сегодня, 14:22

В России
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Жириновскому
#памятник #Жириновский
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Жириновскому

сегодня, 13:20

В России
Ушедшие из РФ зарубежные бренды потеряли около $2 млрд
#бренды #бизнес
1
Ушедшие из РФ зарубежные бренды потеряли около $2 млрд

сегодня, 12:04

В России
В Брянской области при атаке ВСУ погиб 1 человек
#атака #ВСУ
В Брянской области при атаке ВСУ погиб 1 человек

сегодня, 11:22

В России