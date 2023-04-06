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Товарооборот между РФ и Вьетнамом должен достигнуть 10 млрд долларов к 2025 году
О такой цели было заявлено на 24-м заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Уточняется, что в ходе заседания стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленности, энергетики, науки и образования, а также конкретные предложения по совместным проектам в области искусственного интеллекта, фиджитал-спорта, туризма, логистической инфраструктуры, автопрома, фармацевтики.
"В текущих условиях мы продолжаем двигаться по траектории осмысленного и устойчивого развития. Вьетнам – наш давний партнёр, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнёрства с Вьетнамом – один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в 10 млрд долларов США товарооборота к 2025 году", - заявил Чернышенко.
По его словам, для её достижения будет разработан комплексный план действий по основным направлениям совместной работы: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. Отраслевым рабочим группам в структуре межправкомиссии будут поставлены такие задачи. Она также пополнится как минимум ещё двумя новыми рабочими группами – по транспорту и по цифровой трансформации.
"Также считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме. Этот шаг позволит установить партнёрские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках", - отметил Чернышенко.
"Вьетнам и РФ связывают долгие и дружественные отношения, которые продолжаются уже более 73 лет. Эти связи прошли все испытания, и мы никогда не забудем ту помощь, которую вы нам оказываете на протяжении всего этого времени. Мы помним, что 100 лет назад президент Хо Ши Мин прибыл в Россию, и именно из России он нам привёз такую искру, которая помогла нам освободить нашу страну. Сегодня мы обсудили новые вопросы нашего сотрудничества, в том числе вопросы энергетики и изменения климата. Я уверен, что на этом заседании мы достигнем конкретных результатов, для того чтобы повысить эффективность работы всех ведомств. Мы с Дмитрием Николаевичем высоко оцениваем работу правкомиссии за прошедшие дни, которая подготовилась к данному заседанию на самом высоком уровне", – подчеркнул Чан Хонг Ха.
Отдельно в рамках обсуждения была отмечена перспективность усиления взаимодействия в области физической культуры и спорта. Дмитрий Чернышенко призвал вьетнамскую сторону привлекать спортсменов к участию в соревнованиях в России, организовывать совместные форматы чемпионатов.
От лица Правительства России и организаторов вице-премьер передал приглашение вьетнамским командам присоединиться к международному фиджитал-турниру «Игры будущего», который пройдёт в 2024 году в Казани, а также принять участие в тестовых соревнованиях, которые уже проходят в столице Татарстана. Подробный доклад о новом движении на стыке науки и технологий, образования и спорта, созданном в России и набирающем популярность во всём мире, сделал первый заместитель Министра спорта России Азат Кадыров.
В рамках гуманитарного сотрудничества обсудили развитие культурных и образовательных связей, в том числе поддержание квоты на обучение в российских вузах студентов из Вьетнама, создание благоприятных условий для изучения русского языка в республике, а также проведение Дней России в 2023 году, в рамках которых будут организованы мероприятия, направленные на демонстрацию вьетнамской публике многообразия и богатства российской культуры.
По результатам мероприятия Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха подписали итоговый протокол 24-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В присутствии вице-премьеров России и Вьетнама также были подписаны следующие соглашения: о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий (подписали вице-президент Вьетнамской академии наук и технологий Чан Туан Ань и вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев); о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое (подписали ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, директор управления эффективности и координации международного бизнес-блока ПАО "Сбербанк" Олег Капитонов и ректор Ханойского государственного университета Ле Куан).
В состав российской делегации вошли более 50 представителей российских министерств, ведомств и компаний, в том числе представители Министерства экономического развития, Министерства транспорта, Министерства энергетики, Министерства просвещения, Министерства промышленности и торговли, Министерства спорта, Министерства науки и высшего образования, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Следующее заседание Российско-Вьетнамской межправкомиссии пройдёт в России. Помимо этого, официальной делегации Социалистической Республики Вьетнам поступило приглашение посетить церемонию открытия памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге по случаю 100-летия его прибытия в Петроград. Мероприятие запланировано на июнь 2023 года.
В ходе официального визита Дмитрия Чернышенко во Вьетнам запланировано проведение ряда двусторонних встреч. Заместитель Председателя Правительства помимо проведения пленарной сессии Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии и посещения протокольных мероприятий осмотрит стенды 32-й Международной выставки Vietnam EXPO – 2023 и посетит Ханойский филиал Института русского языка имени А.С.Пушкина и факультет русского языка Ханойского университета, где встретится с преподавателями и учащимися. Также в планах Заместителя Председателя Правительства России – оценить результаты исследований Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра. Мероприятия пройдут 6 и 7 апреля.