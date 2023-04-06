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На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Жириновскому

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#памятник #Жириновский

На Новодевичьем кладбище в Москве окрыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли 6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину смерти политика. Церемонию вел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, - передает ТАСС.

"Жириновский сплачивает людей. Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия", - заявил Слуцкий.

Кроме того, на мероприятии присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры нижней палаты парламента Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского.

Уточняется, что памятник создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, общая высота памятника вместе с постаментом составляет 2,75 метра.

На постаменте также выгравированы две его цитаты. Одна из них - "Я всегда буду защищать русских" - была его предвыборным лозунгом в 1991 году. А вторая - ответ на вопрос в интервью журналисту Владимиру Познеру, что он скажет, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
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#памятник #Жириновский

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