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Правительство Финляндии ушло в отставку
На данный момент правительство Марин будет исполнять технические обязанности временного правительства до назначения нового кабмина.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала заявление об уходе с поста и отставке своего правительства. Как сообщают 6 апреля финские СМИ, это произошло в 10:30 по времени Хельсинки в официальной резиденции президента в Мянтюниеми.
Президент Саули Ниинистё принял заявление правительства об отставке.
Но при этом правительство Санны Марин продолжит работу до тех пор, пока не будет сформировано новое. Важно, что уходящий кабмин будет заниматься теперь лишь текущими делами и рутинными решениями, но больше не будет принимать важных политических решений. Тем временем председатель коалиции, победившей на выборах, Петтери Орпо приступит к консультациям по поводу нового правительства на следующей неделе.
Правительство Марин уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером партии на парламентских выборах. Формирование нового правительства начнется на следующей неделе под руководством победившей на выборах оппозиционной консервативной Национальной коалиционной партии.
Выборы в парламент Финляндии состоялись 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин показала третий результат, набрав 19,9% голосов и получив 43 места в парламенте. Победу одержала Национальная коалиционная партия с 20,8% голосов. Второе место заняла партия "Истинные финны", за которую проголосовали 20,1% избирателей. Новый парламент начнет работу 11 апреля, - передает ТАСС.