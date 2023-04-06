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Перед началом паркового сезона в Липецкой области проверяют аттракционы

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#парк #аттракцион
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Перед началом паркового сезона в Липецкой области проверяют аттракционы

Перед началом паркового сезона сотрудники инспекции гостехнадзора Липецкой области проводят профилактические визиты в парки.

Такие проверки, цель которых профилактика нарушений обязательных требований безопасности перед началом сезона эксплуатации аттракционов, начались с Усмани.

В результате руководству МБУК «Культурных досуговый центр» выданы рекомендации по устранению недочетов на аттракционе «Летучий корабль» 2006 года выпуска: там необходимо выполнить ремонт крепления сидений пассажирского модуля и убрать острые углы (изогнутые и помятые элементы ограничения доступа на аттракцион). До начала эксплуатации гостехнадзор проверит, были ли устранены недостатки.

Фото - t.me/igtn48
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#парк #аттракцион
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Комментарии (2)

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Гость

55 минут назад
Проверяйте внимательно и на 100%, пожалуйста. А то этот сезон уже открылся двумя несчастными случаями, хоть и на постсоветском пространстве.
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Липчанин

56 минут назад
Еще раз - настоятельно прошу тщательно проверить безопасность аттракционов в Нижнем парке!!!!!!
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