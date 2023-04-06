Перед началом паркового сезона в Липецкой области проверяют аттракционы

Перед началом паркового сезона сотрудники инспекции гостехнадзора Липецкой области проводят профилактические визиты в парки.

Такие проверки, цель которых профилактика нарушений обязательных требований безопасности перед началом сезона эксплуатации аттракционов, начались с Усмани.В результате руководству МБУК «Культурных досуговый центр» выданы рекомендации по устранению недочетов на аттракционе «Летучий корабль» 2006 года выпуска: там необходимо выполнить ремонт крепления сидений пассажирского модуля и убрать острые углы (изогнутые и помятые элементы ограничения доступа на аттракцион). До начала эксплуатации гостехнадзор проверит, были ли устранены недостатки.