Коронавирус
8 минут назад
Коронавирусная статистика: 64 человека выздоровели, 65 — заболели
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За последние сутки в регионе никто не умер от вируса.
В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали 11 человек, выздоровели 64 человека. Для сравнения: 6 апреля 2022 года был выявлен 251 случай инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 282 случая COVID-19, выздоровели 177 587 человек, умер 3 971 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 421 случай, в Тамбовской области — 99, в Орловской области — 80, в Рязанской области — 67, в Курской области — 44, в Тульской области — 31. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умерли два человека, в Тамбовской — один.
В России за сутки выявили 9 371 случай COVID-19, госпитализировали 1 155 человек, выздоровели 10 879 человек, умерли 39 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 689 110 случаев COVID-19, выздоровели 22 060 308 человек, умерли 397 459 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 282 случая COVID-19, выздоровели 177 587 человек, умер 3 971 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 421 случай, в Тамбовской области — 99, в Орловской области — 80, в Рязанской области — 67, в Курской области — 44, в Тульской области — 31. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умерли два человека, в Тамбовской — один.
В России за сутки выявили 9 371 случай COVID-19, госпитализировали 1 155 человек, выздоровели 10 879 человек, умерли 39 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 689 110 случаев COVID-19, выздоровели 22 060 308 человек, умерли 397 459 человек.
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