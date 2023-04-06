В России
сегодня, 12:04
Ушедшие из РФ зарубежные бренды потеряли около $2 млрд
Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов.
Прекратившие продажи в России ретейлеры одежды, духов и другой непродовольственной розницы недополучили прибыль на $2 млрд, - рассказали "Ъ" два консультанта, сопровождавшие закрытие бизнеса ряда сетей в РФ.
Иностранные компании в непродовольственной рознице, объявившие об уходе с российского рынка, потеряли в общей сумме в виде недополученной прибыли более $1,3–1,5 млрд.
С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать $2 млрд, - отмечает один из источников.
Больше всего недополучили прибыль Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и др., более $300 млн), IKEA ($400 млн) и H&M ($363 млн) — суммарно на них приходится более $1 млрд. До $140 млн ущерба приходится на Decathlon, с убытками столкнулись и ретейлеры люксового сегмента — итальянская Moncler и французская Hermes получили общий убыток более чем $200 млн.
Среди компаний, которые не объявили о решении уйти из РФ, но приостановили деятельность, значительные убытки может понести японская Uniqlo, отметил один из источников издания.
Среди брендов, не объявивших об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, заметные убытки может нести японская Uniqlo, у которой в последние годы росли продажи в России, - отмечают источники.
Эксперты указали, что многие из ушедших с российского рынка брендов не воспринимали его в качестве приоритетного, что и сделало возможным радикальную реакцию.
Минимизировать потери от ухода из РФ бренды будут за счет повышения своего присутствия на популярных для них направлениях и активным участием в e-commerce, - считают специалисты в отрасли.
В частности, в отчете Inditex указано, что холдинг теперь намерен активно развиваться на азиатских рынках.
Сети, которые пока не заявили о своем уходе, держат опасения "безвозвратной потери такого рынка", - полагают эксперты.
Иностранные компании в непродовольственной рознице, объявившие об уходе с российского рынка, потеряли в общей сумме в виде недополученной прибыли более $1,3–1,5 млрд.
С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать $2 млрд, - отмечает один из источников.
Больше всего недополучили прибыль Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и др., более $300 млн), IKEA ($400 млн) и H&M ($363 млн) — суммарно на них приходится более $1 млрд. До $140 млн ущерба приходится на Decathlon, с убытками столкнулись и ретейлеры люксового сегмента — итальянская Moncler и французская Hermes получили общий убыток более чем $200 млн.
Среди компаний, которые не объявили о решении уйти из РФ, но приостановили деятельность, значительные убытки может понести японская Uniqlo, отметил один из источников издания.
Среди брендов, не объявивших об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, заметные убытки может нести японская Uniqlo, у которой в последние годы росли продажи в России, - отмечают источники.
Эксперты указали, что многие из ушедших с российского рынка брендов не воспринимали его в качестве приоритетного, что и сделало возможным радикальную реакцию.
Минимизировать потери от ухода из РФ бренды будут за счет повышения своего присутствия на популярных для них направлениях и активным участием в e-commerce, - считают специалисты в отрасли.
В частности, в отчете Inditex указано, что холдинг теперь намерен активно развиваться на азиатских рынках.
Сети, которые пока не заявили о своем уходе, держат опасения "безвозвратной потери такого рынка", - полагают эксперты.