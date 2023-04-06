Происшествия

26 минут назад

В аварии на улице Бехтеева получила травмы двухлетняя девочка

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#авария #ДТП
В аварии на улице Бехтеева получила травмы двухлетняя девочка

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

5 апреля в Липецке на улице Бехтеева столкнулись автомобили «Форд Фокус» и  с «Тойота Аурис». В аварии получили травмы пассажирки «Тойоты»: 37-летняя женщина и двухлетняя девочка. Их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи от правили домой.
«По предварительным данным, 41-летняя женщина, управляя «Фордом», не уступила дорогу «Тойоте», — сообщает УГИБДД.

Еще одна авария, в которой пострадал человек, произошла на трассе Орел-Тамбов. Здесь столкнулись «ГАЗель» и «Нива». Травмы получил водитель «Нивы», которому по уточненным сведениям, 69 лет. 

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В Липецке на улице Космонавтов под автомобиль «Джип-Чероки» попал 32-летний мужчина.

По данным ГИБДД, авария произошла на парковке: «35-летняя женщина-водитель «Джипа» не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на 32-летнего пешехода. Пострадавший после оказания помощи в медицинском учреждении был отпущен», — говорится в сводке областного управления ГИБДД.

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#авария #ДТП

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