Общество

22 минуты назад

На памятнике Танкистам отремонтирована подсветка

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#памятник Танкистам #«Липецкгорсвет»
На памятнике Танкистам отремонтирована подсветка

Липецк готовится к майским праздникам.

«Липецкгорсвет» отремонтировал подсветку танка Т-34 на площади Танкистов: заменены перегоревшие участки светодиодной ленты, закреплённой по периметру звезды.

Напомним, подсветку памятника «Липецкгорсвет» смонтировал в июне 2020 года за свой счёт, поздравив таким образом липчан с юбилеем Победы.

Накануне майских праздников предприятие проводит техническое обслуживание светового оборудования города. Рабочие проверят и при необходимости отремонтируют оборудование на площадях Героев и Победы, на улице Терешковой возле памятника героям Первой мировой войны. Профилактику и ремонты «Липецкгорсвет» завершит концу апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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#памятник Танкистам #«Липецкгорсвет»

Комментарии (1)

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Что опять?

11 минут назад
Года 2----2.5 меняли же
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