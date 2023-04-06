Общество
22 минуты назад
На памятнике Танкистам отремонтирована подсветка
Липецк готовится к майским праздникам.
«Липецкгорсвет» отремонтировал подсветку танка Т-34 на площади Танкистов: заменены перегоревшие участки светодиодной ленты, закреплённой по периметру звезды.
Напомним, подсветку памятника «Липецкгорсвет» смонтировал в июне 2020 года за свой счёт, поздравив таким образом липчан с юбилеем Победы.
Накануне майских праздников предприятие проводит техническое обслуживание светового оборудования города. Рабочие проверят и при необходимости отремонтируют оборудование на площадях Героев и Победы, на улице Терешковой возле памятника героям Первой мировой войны. Профилактику и ремонты «Липецкгорсвет» завершит концу апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
Напомним, подсветку памятника «Липецкгорсвет» смонтировал в июне 2020 года за свой счёт, поздравив таким образом липчан с юбилеем Победы.
Накануне майских праздников предприятие проводит техническое обслуживание светового оборудования города. Рабочие проверят и при необходимости отремонтируют оборудование на площадях Героев и Победы, на улице Терешковой возле памятника героям Первой мировой войны. Профилактику и ремонты «Липецкгорсвет» завершит концу апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
Что опять?