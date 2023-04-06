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30 минут назад
В Брянской области при атаке ВСУ погиб 1 человек
ВСУ дважды за утро нанесли удары по Брянской области.
ВСУ дважды за утро 6 апреля обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области.
Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщил в своем Телеграм-канале, что украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. По его словам, пострадавших нет. Он отметил, что имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля. Оперативные службы работают на месте.
Один из снарядов попал по медпункту, в котором были люди. Один человек погиб. Еще один ранен. Его госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии, - сообщает Телеграм-канал Mash.
Также миномётные снаряды прилетели в Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский, Троицкое Курской области. Повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Без света остались около 300 человек.
Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщил в своем Телеграм-канале, что украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. По его словам, пострадавших нет. Он отметил, что имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля. Оперативные службы работают на месте.
Один из снарядов попал по медпункту, в котором были люди. Один человек погиб. Еще один ранен. Его госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии, - сообщает Телеграм-канал Mash.
Также миномётные снаряды прилетели в Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский, Троицкое Курской области. Повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Без света остались около 300 человек.