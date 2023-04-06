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ПФР закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей
Расходы ПФР в 2022 году, как подсчитали аудиторы, составили 11,374 триллиона рублей.
Пенсионный фонд России закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей, - свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты по исполнению бюджета ПФР за 2022 год.
"За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 миллиона рублей", — отмечается в докладе.
Подчеркивается, что за этот период бюджет ПФР пополнился на 12,478 триллиона рублей — это на 2,684 триллиона рублей или на 27,4% больше, чем за 2021 год, - предает РИА Новости.
По данным контрольного ведомства, расходы ПФР в 2022 году также превысили показатели предыдущего года и оказались на уровне 11,374 триллиона рублей. Они выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей или на 12,3 процента. Аудиторы пояснили, что такое изменение вызвано предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, а также других соцвыплат.
В прошлом году Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России. По информации министерства, благодаря такому объединению удастся увеличить доступность всех услуг, которые предоставляли эти фонды предоставляли по отдельности, а также обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления и ускорить цифровую трансформацию соцсферы и, помимо этого, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начал работать 1 января.
"За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 миллиона рублей", — отмечается в докладе.
Подчеркивается, что за этот период бюджет ПФР пополнился на 12,478 триллиона рублей — это на 2,684 триллиона рублей или на 27,4% больше, чем за 2021 год, - предает РИА Новости.
По данным контрольного ведомства, расходы ПФР в 2022 году также превысили показатели предыдущего года и оказались на уровне 11,374 триллиона рублей. Они выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей или на 12,3 процента. Аудиторы пояснили, что такое изменение вызвано предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, а также других соцвыплат.
В прошлом году Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России. По информации министерства, благодаря такому объединению удастся увеличить доступность всех услуг, которые предоставляли эти фонды предоставляли по отдельности, а также обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления и ускорить цифровую трансформацию соцсферы и, помимо этого, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начал работать 1 января.