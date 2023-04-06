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ФСИН выделят аппараты для глушения сотовой связи в российских тюрьмах

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#тюрьмы #сотовая связь

Госкомиссия по радиочастотам планирует выдать ФСИН устройства, блокирующие сотовую связь в тюрьмах.

В конце апреля Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена предоставить Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства с целью, чтобы заключенные не могли пользоваться телефонами, - пишут "Известия" со ссылкой на материалы комиссии.

В частности, речь идет о частотах, на которых работают 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi. Глушилки можно будет использовать только на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы) и исключения за пределами этих территорий вредных помех.

Кроме того, ГКРЧ призывает ФСИН продолжить поиск иных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех.

Скорее всего, в итоге речь пойдет не о полном исключении помех от оборудования ФСИН за пределами ее объектов, а о минимизации их влияния на сотовые сети и гаджеты обычных пользователей, считает источник в компании — партнере нескольких операторов. Полностью исключить проникновение радиоволн за пределы учреждений службы физически невозможно, - заявил источник, близкий к компании — партнеру нескольких операторов. По его словам, использование исходящих частот блокираторами сигнала крайне негативно влияет на работу базовых станций и создает дополнительные помехи за пределами объектов ФСИН.

В Минцифры рассказали, что планируется разработать и утвердить новые условия работы блокираторов, которые помогут подавить сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами.
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#тюрьмы #сотовая связь

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