На улице Социализма из горящего дома спасли человека

Кроме того, пожарные тушили пункт приема макулатуры и «ГАЗель».

27 раз пожарные выезжали на вызовы за минувшие сутки.Вечером 5 марта на станции Дрязги Усманского района из горящего дома на улице Социализма пожарные спасли человека. Огонь повредил кровлю дома на площади 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в селе Панино Добровского района сгорела надворная постройка. В Липецке на улице 15 микрорайон пожарные тушили квартиру дома №1/2 горели вещи на площади один квадратный метр — огонь потушили жильцы до приезда пожарных.Ночью 6 марта в ГУЗ «Липецкая городская больница №6 имени В.В. Макушенко» горел светильник. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра, огонь потушен до прибытия пожарных. В селе Солдатское Тербунского района в пункте приема макулатуры сгорело сырье на площади 200 квадратных метров и повреждена внешняя отделка «ГАЗели».Также пожарные 17 раз тушили горящую сухую траву и три раза — мусор на открытой площади.