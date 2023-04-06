Происшествия

48 минут назад

За удар соседа железякой липчанина осудили к 4 месяцам исправительных работ

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#побои
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За удар соседа железякой липчанина осудили к 4 месяцам исправительных работ

Мужчина боролся с пристрастием к алкоголю, но его выбесил пришедший к нему товарищ, требовавший водки.

52-летний работник животноводческого комплекса, житель одного из сел Становлянского района, очень хотел завязать с алкоголем. И из-за этого попал под суд, когда ударил железной скобой своего пьяного соседа, требовавшего от него водки.

Дело было еще летом. Пьяный сосед со своим дружком пришли к мужчине, когда тот занимался делами по дому. Незваный гость стал просить у находящегося в длительной завязке мужчины сигарет и спиртного. Так как никакие доводы разума до выпивохи не доходили и тот не хотел покидать чужой двор, хозяин дома решил понудить его уйти первым, что попалось ему под руку: металлической кованой скобой. Животновод размахнулся и воткнул железяку соседу между лопаток, чем несколько расстроил здоровье потерпевшего.

В отношении животновода возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК («умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов»). Для обвиняемого все закончилось относительно хорошо: судом ему назначены 4 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработка за это время в доход государству. Смягчающим обстоятельством стало то, что как раз перед приговором медики сняли с подсудимого диагноз: «Синдром зависимости от алкоголя 2-й степени», решив, что тот избавился от пагубного пристрастия.
188
#побои
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