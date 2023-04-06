Сегодня в Липецке: концерт столичного виртуоза и треть липчан «женаты» на работе

Сегодня к вашим услугам несколько концертов, выставка книг, на которой можно измерить давление и отличные кинопремьеры.

Как в Лондоне

Погода в Липецке будет такой же, как вчера – днём столбик термометра поднимется до +14-16 градусов тепла. День пройдёт без осадков, но утром возможен туман.







Большое отключение воды на Сырском Руднике



Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся многие жители Сырского Рудника: в домах на Ангарской, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в (С/Ш № 6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а ; Юношеской, 13, в Рудном переулке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (Д/С № 110), 11, 13, 15, 17.







Не будет воды в и в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Сырской, переулках Клеверном, Усадебном, Дружном, Чистом, Любимом, Технологическом, Бытовом, Ландшафтном, Малом.

С 10:00 до 20:00 аналогичные трудности испытают и в домах на улице Краснознамённой, 13, 15; К. Шаталовой, №№ 1, 2, 2а, 3, 8, 10.

Кому отключат свет?

День без света предстоит пережить немногим. С 9:00 до 17:00 электричество отключат в переулке Кулибина, 10, на улицах Садовой, 547 и Сокольской, 583, а также на улицах Булавина и Курчатова.







Пробки

И в четверг никуда не скрыться от бурного движения на липецких автодорогах с раннего утра. Поэтому вновь советуем вам заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы подобрать по возможности быстрый маршрут. Важно – изучать приложения лучше всё-таки перед поездкой, а не в пути, держать за руль одной рукой и пытаясь уследить и за движением, и за картой. Не подвергайте себя лишнему риску, не создавайте аварий и не плодите пробки в городе.

Покоритель «Карнеги-холла» в Липецке (12+)

Зрителей концертного зала «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 ждёт концерт гостя липецкой государственной филармонии Алексея Мельникова.

Мастер фортепиано родился в Москве в 1990 году, окончил столичную государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Он лауреат Международных конкурсов пианистов в Сан-Марино, Японии, США, давал сольный концерт в нью-йоркском «Карнеги-холле», получил приз на Музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария). А в 2019 году он завоевал III премию на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.



В программу липецкого концерта войдут произведения Р.Шумана, Ф.Листа, Ф.Шопена.

Вечер скрипичной музыки (12+)

Но и наши липецкие музыканты тоже не лыком шиты и могут подарить незабываемый вечер. Один из таких вечеров состоится в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01.

Для липчан сыграет целый скрипичный дуэт Александра Акууратнова и Анастасии Юрасовой.





Анастасия Юрасова.

Вход – любая бумажная купюра

Почитай, измерь давление и пройти тест (6+)

7 апреля будут праздновать Всемирный день здоровья. Завтра его можно будет отметить на стадионах, спортивных площадках и т.д. А сегодня есть возможность отпраздновать оригинально – в библиотеке.

В библиотеке «Проспект» на проспекте Победы, 85 откроется книжная выставка «ПредпоЧИТАЮ здоровье». На ней представлены научно-популярные издания о законах правильного питания, физической культуры, профилактике вредных привычек, омоложении организма. Есть книги даже по нетрадиционному лечению.

На этой выставке можно не только читать. Посетители библиотеки смогут измерить давление и пульс, сатурацию, проверить уровень сахара в крови, узнать вес и объём талии. А также пройти различные тесты, позволяющие оценить уровень состояния здоровья и физической активности.

Треть липчан женаты на работе, но многие мечтают уволиться

30 % опрошенных жителей Липецкой области заявили на первом месте в жизни у них находится работа, она же отнимает и самое большое количество времени. Это выяснили исследователи платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Семью ставит выше лишь каждый пятый – 22%. 10% считают, что в приоритете должно быть личностное развитие.







Вот парадокс: при этом идеальной свою работу считают лишь 11 % респондентов. А 81 % липчан планируют… поменять работу в обозримом будущем. Среди наиболее частных причин для смены деятельности называют: низкую заработную плату – 64%; нехватка возможностей для роста и развития – 54%, не ценят на работе – 32%, скучно с текущими задачами – 31%, желание сменить отрасль – 23%, атмосфера в коллективе – 21%, не устраивает должность – 17%.

Большинство люде хотели бы перейти в IT - 37%; в туризм, гостиницы и рестораны – 18%; в искусство – 17%, в транспорт и логистику – 17%.

Кинопремьеры

В четверг нас ждёт традиционное обновление репертуара в кинотеатрах, поэтому знакомим вас с наиболее любопытными новинками.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян». Франция, 2023. Приключения. Режиссёр Мартин Бурбуллон (6+)

Очередная экранизация бессмертного романа А.Дюма. От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.

В ролях: Венсан Кассель, Ева Грин, Луи Гаррель.

«Бюро магических услуг». Австралия, 2013. Фэнтези. Режиссёр Джеффри Уокер (12+)

Романтическое фэнтези с превосходным британским юмором. Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать.

В ролях: Кристоф Вальц, Сэм Нил, Рейчел Хаус.

«Принц пустыни». Франция, 2023. Приключения. Режиссёр Эрик Барбье (12+)

Фильм об удивительной дружбе юного бедуина и верблюжонка. 12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование. Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару.

В ролях: Яссир Дриф, Александра Лами, Юсеф Хаджи.

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