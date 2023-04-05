Продажи летней резины в России упали на 16%

В 2023 году продажи летней резины упали на 16%, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Причина прежде всего в подорожании ее на 20-30%, считают представители сервиса.





Средний чек на летние шины также снизился — на 24%, и составил 3,5 тыс. рублей. С мнением представителей «Платформы ОФД» согласен и член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Эксперт также считает, что на продажи резины повлияло желание водителей сэкономить.



Вторая причина снижения покупательской активности в том, что автовладельцы не очень готовы менять старый проверенный бренд шин на новый. Поэтому в условиях, когда Россию покинули известные производители, часть водителей решила переждать до лучших времен, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.



«Очевидно, что, когда человек много лет покупает Michelin или Pirelli, то пересаживаться на «Каму» или китайские аналоги он не захочет, просто не доверяет им. В том числе потому, что много лет реклама убеждала нас — лучше зарубежных фирм ничего нет. Не удивительно, что после ухода в прошлом году почти всех знакомых производителей многие водители решили дождаться привоза шин по параллельному импорту», — отметил эксперт.



Пока такой продукции явно не хватает на всех желающих. В России есть неплохие отечественные производители резины, но они не покрывают весь необходимый ассортимент. От ухода зарубежных компаний пострадают владельцы премиальных авто, считает руководитель Центра испытаний ФГУП НАМИ, доктор технических наук Денис Загарин.



«Большинство компаний производит шины для наиболее ходовых моделей. Те, кому нужна резина большего радиуса, конечно, будут испытывать сложности», — сказал он.



Ушедшие бренды вскоре могут заменить китайские, считают эксперты. Тогда у потребителя будет выбор: либо недорогая Азия, либо очень дорогой Michelin по параллельному импорту. «Автолюбители перешли в режим экономии. Статистика продаж показывает, что многие попросту решили переждать один или два сезона на имеющейся резине. Другие выбирали шины более доступного сегмента, отказываясь от премиальных», — рассказали «Известиям» эксперты «Платформы ОФД».Средний чек на летние шины также снизился — на 24%, и составил 3,5 тыс. рублей. С мнением представителей «Платформы ОФД» согласен и член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Эксперт также считает, что на продажи резины повлияло желание водителей сэкономить.Вторая причина снижения покупательской активности в том, что автовладельцы не очень готовы менять старый проверенный бренд шин на новый. Поэтому в условиях, когда Россию покинули известные производители, часть водителей решила переждать до лучших времен, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.«Очевидно, что, когда человек много лет покупает Michelin или Pirelli, то пересаживаться на «Каму» или китайские аналоги он не захочет, просто не доверяет им. В том числе потому, что много лет реклама убеждала нас — лучше зарубежных фирм ничего нет. Не удивительно, что после ухода в прошлом году почти всех знакомых производителей многие водители решили дождаться привоза шин по параллельному импорту», — отметил эксперт.Пока такой продукции явно не хватает на всех желающих. В России есть неплохие отечественные производители резины, но они не покрывают весь необходимый ассортимент. От ухода зарубежных компаний пострадают владельцы премиальных авто, считает руководитель Центра испытаний ФГУП НАМИ, доктор технических наук Денис Загарин.«Большинство компаний производит шины для наиболее ходовых моделей. Те, кому нужна резина большего радиуса, конечно, будут испытывать сложности», — сказал он.Ушедшие бренды вскоре могут заменить китайские, считают эксперты. Тогда у потребителя будет выбор: либо недорогая Азия, либо очень дорогой Michelin по параллельному импорту.