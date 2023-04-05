сегодня, 17:36
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Завтра, 6 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка – без холодной воды временно останутся потребители трех десятков улиц, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 2, 2а, 3, 8, 10 по улице К. Шаталовой, №№ 13, 15 по улице Краснознаменной, № 1 по улице Молодежной. Машина с водой будет находиться возле дома 2а по улице К. Шаталовой.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 10 в переулке Кулибина, № 547 по улице Садовой, № 583 по улице Сокольской, обесточат также улицы Булавина, Курчатова.
С 09:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 8, 17 по улице Бачурина.
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