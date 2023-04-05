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В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

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#отключения
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В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

Завтра, 6 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка – без холодной воды временно останутся потребители трех десятков улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 большое отключение планируется в районе Сырского рудника – в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в (С/Ш № 6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а (больница), 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1 по улице Базарной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (Д/С № 110), 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке, ЦТП «Детская», в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Сырской, переулках Клеверном, Усадебном, Дружном, Чистом, Любимом, Технологическом, Бытовом, Ландшафтном, Малом. Подвоз воды будет организован по двум адресам: улица Детская, 2в и переулок Рудный, 9а. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 2, 2а, 3, 8, 10 по улице К. Шаталовой, №№ 13, 15 по улице Краснознаменной, № 1 по улице Молодежной. Машина с водой будет находиться возле дома 2а по улице К. Шаталовой. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

6 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». 
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 10 в переулке Кулибина, № 547 по улице Садовой, № 583 по улице Сокольской, обесточат также улицы Булавина, Курчатова. 
С 09:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 8, 17 по улице Бачурина. 

1 321
#отключения
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