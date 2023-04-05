Липецкая вечЁрка: воронка на окраине города, когда отключат отопление и будут ли улицы перекрывать для ремонта

Сегодня, 5 апреля, стало известно, что на окраине Липецка образовался карстовый провал, в мэрии уточнили, когда в жилых домах отключат отопление, а также рассказали, будут ли перекрывать улицы во время дорожных ремонтов.





Между тем, карстовые провалы на территории Липецкой области явление не уникальное. В разное время их можно было наблюдать в Липецке на улицах Бабушкина, Кочеткова. В селе Крутое Добровского района. Вешаловке, Сенцово и у села Плоская Кузьминка Липецкого района. У СНТ «Венера».



На улице потеплело и некоторые липчане тут же начали требовать, чтобы отключили батареи. По правилам центрально отопление отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не менее +8 градусов. Сегодня этот показатель был превышен, однако, по прогнозу метеорологов, в выходные слегка похолодает. Скорее всего



В социальных учреждениях отопление будут отключать по заявкам руководителей.



Новость набрала больше полусотни комментариев. Наши комментаторы бурно обсуждали вечную тему: весной одним с отоплением жарко, а другие замерзают, когда его отключают.



— Жара — не холод, пережить легче. И приятней. — заметил Гы.



— А потом похолодает, как обычно! — поделился опытом 12345.



Добавим, что если в вашей квартире есть соответствующий счетчик, за отопление в апреле вы заплатите по его показаниям. Тем, кто платит по нормативу, счет придет за весь месяц, так как платеж за отопление делится на весь сезон равными долями.



В этом году во время ремонтных работ никаких дорог перекрывать не планируется. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал сегодня,







Все подрядчики уже



— Сейчас будет как в прошлом году, в мае всё срезали, а октябре только новый асфальт положили. Люди полгода по разбитым дорогам ездили. И в этом году, больше чем уверен, такая же ситуация будет! — пессимистично смотрит на ремонт Ужас.



Если дороги точно перекрывать не будут, то с движением трамваев пока неясно. В мае ожидается начало замены рельсов, которые предполагает транспортная концессия. В мэрии обсуждают, как лучше сделать: совсем перекрыть движение трамваев в местах работ, или сделать его односторонним.



Обратите внимание, 10 апреля в селе Боринское на капитальный ремонт







Через два-три года



Синоптики снова предупредили липчан Карстовый провал образовался на Соколе возле дачного товарищества «Пусковые двигатели». Небольшую яму сокольцы обнаружили еще осенью, а когда сошел снег увидели такое ! Провал уже оградили спасатели.Между тем, карстовые провалы на территории Липецкой области явление не уникальное. В разное время их можно было наблюдать в Липецке на улицах Бабушкина, Кочеткова. В селе Крутое Добровского района. Вешаловке, Сенцово и у села Плоская Кузьминка Липецкого района. У СНТ «Венера».На улице потеплело и некоторые липчане тут же начали требовать, чтобы отключили батареи. По правилам центрально отопление отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не менее +8 градусов. Сегодня этот показатель был превышен, однако, по прогнозу метеорологов, в выходные слегка похолодает. Скорее всего отопление в домах липчан отключат 13–14 апреля, уточнили в городском департаменте ЖКХ.В социальных учреждениях отопление будут отключать по заявкам руководителей.Новость набрала больше полусотни комментариев. Наши комментаторы бурно обсуждали вечную тему: весной одним с отоплением жарко, а другие замерзают, когда его отключают.— Жара — не холод, пережить легче. И приятней. — заметил— А потом похолодает, как обычно! — поделился опытомДобавим, что если в вашей квартире есть соответствующий счетчик, за отопление в апреле вы заплатите по его показаниям. Тем, кто платит по нормативу, счет придет за весь месяц, так как платеж за отопление делится на весь сезон равными долями.В этом году во время ремонтных работ никаких дорог перекрывать не планируется. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал сегодня, где и что будут чинить Все подрядчики уже начали дорожные работы . На ремонты Липецк потратит 1,3 миллиарда рублей. За эти деньги до конца лета в городе приведут в порядок 39 километров дорог.— Сейчас будет как в прошлом году, в мае всё срезали, а октябре только новый асфальт положили. Люди полгода по разбитым дорогам ездили. И в этом году, больше чем уверен, такая же ситуация будет! — пессимистично смотрит на ремонтЕсли дороги точно перекрывать не будут, то с движением трамваев пока неясно. В мае ожидается начало замены рельсов, которые предполагает транспортная концессия. В мэрии обсуждают, как лучше сделать: совсем перекрыть движение трамваев в местах работ, или сделать его односторонним.Обратите внимание, 10 апреля в селе Боринское на капитальный ремонт закрывается мост через реку Белоколодец . Ремонт завершится к концу года. Из одной части села в другую придется добираться по окружной дороге.Через два-три года автостанция «Сокол» может переехать в новое здание , которые построят рядом со старым. В областном управлении дорог и транспорта сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором. Планируется, что на первом этаже новостройки разместятся помещения станции, а на втором — торговые площади.Синоптики снова предупредили липчан об утреннем тумане . Температура днем будет колебаться от +12 до +14 градусов.