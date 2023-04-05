Общество

16 минут назад

Липецкая вечЁрка: воронка на окраине города, когда отключат отопление и будут ли улицы перекрывать для ремонта

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#вечЁрка #карстовый провал #отопление #дороги
Липецкая вечЁрка: воронка на окраине города, когда отключат отопление и будут ли улицы перекрывать для ремонта

Сегодня, 5 апреля, стало известно, что на окраине Липецка образовался карстовый провал, в мэрии уточнили, когда в жилых домах отключат отопление, а также рассказали, будут ли перекрывать улицы во время дорожных ремонтов.

Карстовый провал образовался на Соколе возле дачного товарищества «Пусковые двигатели». Небольшую яму сокольцы обнаружили еще осенью, а когда сошел снег увидели такое! Провал уже оградили спасатели.

Между тем, карстовые провалы на территории Липецкой области явление не уникальное. В разное время их можно было наблюдать в Липецке на улицах Бабушкина, Кочеткова. В селе Крутое Добровского района. Вешаловке, Сенцово и у села Плоская Кузьминка Липецкого района. У СНТ «Венера».

На улице потеплело и некоторые липчане тут же начали требовать, чтобы отключили батареи. По правилам центрально отопление отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не менее +8 градусов. Сегодня этот показатель был превышен, однако, по прогнозу метеорологов, в выходные слегка похолодает. Скорее всего отопление в домах липчан отключат 13–14 апреля, уточнили в городском департаменте ЖКХ.

В социальных учреждениях отопление будут отключать по заявкам руководителей.

Новость набрала больше полусотни комментариев. Наши комментаторы бурно обсуждали вечную тему: весной одним с отоплением жарко, а другие замерзают, когда его отключают.

— Жара — не холод, пережить легче. И приятней. — заметил Гы.

— А потом похолодает, как обычно! — поделился опытом 12345.

Добавим, что если в вашей квартире есть соответствующий счетчик, за отопление в апреле вы заплатите по его показаниям. Тем, кто платит по нормативу, счет придет за весь месяц, так как платеж за отопление делится на весь сезон равными долями.

В этом году во время ремонтных работ никаких дорог перекрывать не планируется. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал сегодня, где и что будут чинить



Все подрядчики уже начали дорожные работы. На ремонты Липецк потратит 1,3 миллиарда рублей. За эти деньги до конца лета в городе приведут в порядок 39 километров дорог.

— Сейчас будет как в прошлом году, в мае всё срезали, а октябре только новый асфальт положили. Люди полгода по разбитым дорогам ездили. И в этом году, больше чем уверен, такая же ситуация будет! — пессимистично смотрит на ремонт Ужас.

Если дороги точно перекрывать не будут, то с движением трамваев пока неясно. В мае ожидается начало замены рельсов, которые предполагает транспортная концессия. В мэрии обсуждают, как лучше сделать: совсем перекрыть движение трамваев в местах работ, или сделать его односторонним.

Обратите внимание, 10 апреля в селе Боринское на капитальный ремонт закрывается мост через реку Белоколодец. Ремонт завершится к концу года. Из одной части села в другую придется добираться по окружной дороге.



Через два-три года автостанция «Сокол» может переехать в новое здание, которые построят рядом со старым. В областном управлении дорог и транспорта сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором. Планируется, что на первом этаже новостройки разместятся помещения станции, а на втором — торговые площади.

Синоптики снова предупредили липчан об утреннем тумане. Температура днем будет колебаться от +12 до +14 градусов.
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#вечЁрка #карстовый провал #отопление #дороги

Комментарии (1)

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