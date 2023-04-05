НЛМК Live

53 минуты назад

НЛМК приглашает школьников на Металлургическую смену

156
#металлургическая смена
НЛМК приглашает школьников на Металлургическую смену

НЛМК приглашает школьников стать участниками восьмой Металлургической смены. Она начнется 3 мая на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Профориентационная программа НЛМК рассчитана на учащихся 8-11 классов. 13 дней участники Металлургической смены будут изучать металловедение, химию, математику, промышленную экологию, биофизику и проектную деятельность. Ребят ждут спортивные соревнования, квесты и интеллектуальные игры. Программа завершится защитой проектов, которые участники могут представить в «День науки МИСиС» и получить дополнительные баллы для поступления.

Чтобы стать участником Металлургической смены: 

- вы должны быть учеником 8-11 классов;

- до 9 апреля включительно зарегистрироваться здесь;

С 10 по 16 апреля будет организован отбор в форме дистанционной контрольной работы.

Список участников образовательной смены будет опубликован на сайте Центра «Стратегия» не позднее 24 апреля. 

13+

156
#металлургическая смена

Еще в рубрике

На НЛМК провели экскурсию для ветеранов основного механосборочного цеха
#ветераны
На НЛМК провели экскурсию для ветеранов основного механосборочного цеха

сегодня, 12:15

НЛМК Live
Акция «Неделя здоровья» стартовала на НЛМК
#«Неделя здоровья»
Акция «Неделя здоровья» стартовала на НЛМК

вчера, 08:31

НЛМК Live
На НЛМК отметили юбилей основного механосборочного цеха
#механосборочный цех
На НЛМК отметили юбилей основного механосборочного цеха

29.03.2023 16:29

НЛМК Live
НЛМК запустил программу реновации цеховых здравпунктов
#здравоохранение
НЛМК запустил программу реновации цеховых здравпунктов

28.03.2023 16:32

НЛМК Live
На НЛМК провели экскурсии для ветеранов-железнодорожников
#ветераны
На НЛМК провели экскурсии для ветеранов-железнодорожников

27.03.2023 14:20

НЛМК Live
НЛМК-ТВ признали лучшим корпоративным телевидением страны
#НЛМК-ТВ
НЛМК-ТВ признали лучшим корпоративным телевидением страны

24.03.2023 21:19

НЛМК Live