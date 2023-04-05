53 минуты назад
НЛМК приглашает школьников на Металлургическую смену
НЛМК приглашает школьников стать участниками восьмой Металлургической смены. Она начнется 3 мая на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».
Чтобы стать участником Металлургической смены:
- вы должны быть учеником 8-11 классов;
- до 9 апреля включительно зарегистрироваться здесь;
С 10 по 16 апреля будет организован отбор в форме дистанционной контрольной работы.
Список участников образовательной смены будет опубликован на сайте Центра «Стратегия» не позднее 24 апреля.
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