Российские банки столкнулись с дефицитом юаней

4 апреля банки впервые купили у Центробанка РФ сразу 2,8 млрд юаней за 31,8 млрд руб. с помощью валютного свопа (сделка по обмену одного актива на другой, которая предусматривает обратную операцию через определенное время).





Центробанк запустил этот инструмент, который предполагает продажу юаней за рубли, в январе, но до недавнего времени он не пользовался спросом. Лимит на сегодняшний день установлен на уровне в 10 млрд юаней. Стоимость привлечения китайской валюты на сутки 4 апреля составила 3,6% в годовом выражении, а с помощью рублевого свопа – 6,5%.



Впервые у кредитных организаций возник спрос на инструмент ЦБ РФ 24 марта, но тогда они приобрели всего 4,8 млн юаней за 53,4 млн рублей. После этого валютным свопом воспользовались еще четыре раза, но 30, 31 марта и 3 апреля объемы сделок не достигли 1 млрд юаней, составив 710 млн, 1,5 млн и 738 млн юаней, соответственно, - пишут



Торговля юанем на Мосбирже в марте этого года достигла рекордных 2 трлн руб., что в 74 раза выше, чем в начале прошлого года, когда валютные торги были на уровне 27 млрд руб.



5 апреля Минфин РФ объявил о снижении продажи юаней в рамках бюджетного правила почти на 40%: с 7 апреля по 5 мая министерство продаст китайской валюты на 74,6 млрд рублей (3,7 млрд руб. ежесуточно), тогда как в марте общие продажи составили 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб.). 4 апреля банки впервые купили у ЦБ РФ сразу 2,8 млрд юаней за 31,8 млрд рублей с помощью валютного свопа (сделка по обмену одного актива на другой, предусматривающая обратную операцию через определенное время), - следует из данных регулятора.Центробанк запустил этот инструмент, который предполагает продажу юаней за рубли, в январе, но до недавнего времени он не пользовался спросом. Лимит на сегодняшний день установлен на уровне в 10 млрд юаней. Стоимость привлечения китайской валюты на сутки 4 апреля составила 3,6% в годовом выражении, а с помощью рублевого свопа – 6,5%.Впервые у кредитных организаций возник спрос на инструмент ЦБ РФ 24 марта, но тогда они приобрели всего 4,8 млн юаней за 53,4 млн рублей. После этого валютным свопом воспользовались еще четыре раза, но 30, 31 марта и 3 апреля объемы сделок не достигли 1 млрд юаней, составив 710 млн, 1,5 млн и 738 млн юаней, соответственно, - пишут "Ведомости" Торговля юанем на Мосбирже в марте этого года достигла рекордных 2 трлн руб., что в 74 раза выше, чем в начале прошлого года, когда валютные торги были на уровне 27 млрд руб.5 апреля Минфин РФ объявил о снижении продажи юаней в рамках бюджетного правила почти на 40%: с 7 апреля по 5 мая министерство продаст китайской валюты на 74,6 млрд рублей (3,7 млрд руб. ежесуточно), тогда как в марте общие продажи составили 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб.).