Общество
23 минуты назад
В воронежском центре защиты диких животных спасли двух липецких зайчат
Из Тербунского района в воронежский центр защиты диких животных привезли двух истощенных зайчат.
Двух зайчат жители Тербунов нашли неподалеку от своего дома. Зайчихи рядом не оказалось. Тербунцы 10 дней откармливали зайчат козьим молоком, но затем обратились за ветеринарной помощью в воронежский центр защиты диких животных «Сердце леса».
—В принципе тербунцы все правильно делали, зайчатам можно давать козъе молоко, но его должно быть много, маленький зайчик кушает 100 — 120 миллилитров день, - рассказала GOROD48 сотрудница центра Анита Придоткайте. - Кормить их очень трудно, просто человеку «впихнуть» в зайчика достаточное количество молока тяжело. Мы этих малышей откормили специальным, французским заменителем молока, с кучей разных витаминов. Они сейчас в порядке, но привезли их очень истощенными, несмотря на то, что люди их кормили.
По словам Аниты Придоткайте, найденных зайчат лучше не трогать, если им не грозит опасность, зайчиха должна объявиться.
—Если, конечно, малыша не принесла собака, кошка, то да, где гнездо неизвестно, и зайчик в опасности.
В воронежский центр защиты диких животных липчане обращаются часто, так как в Липецкой области такого центра нет. Прошлым летом в центре спасли 7-дневного зайчика из Липецка, которого нашли на кладбище. А в 2020-м году специалисты центра выезжали в Липецк ловить на складе американскую норку, которая воровала вещи у рабочих. Норку поймали, приручили и передали любителям этих животных. Спасали в прежние годы в центре и липецких - галку, канюка, скворца, хорька, неясыть, лисенка, сокола.
— Однажды липчане привезли нам новорожденную летучую мышь. Спасибо в Воронеже был специалист по летучим мышам, и мы ее спасли. Что касается зайцев, то каждый сезон их привозят к нам по три десятка. В том числе везут спасать зайчат и липчане. Также среди тех, кто часто нуждается в помощь — бельчата. Кстати, в московском «Доме зайца» ежегодно спасают более сотни зайчат, так, что малыши этих животных наиболее часто оказывается в опасности, —рассказала Анита Придоткайте.
—В принципе тербунцы все правильно делали, зайчатам можно давать козъе молоко, но его должно быть много, маленький зайчик кушает 100 — 120 миллилитров день, - рассказала GOROD48 сотрудница центра Анита Придоткайте. - Кормить их очень трудно, просто человеку «впихнуть» в зайчика достаточное количество молока тяжело. Мы этих малышей откормили специальным, французским заменителем молока, с кучей разных витаминов. Они сейчас в порядке, но привезли их очень истощенными, несмотря на то, что люди их кормили.
По словам Аниты Придоткайте, найденных зайчат лучше не трогать, если им не грозит опасность, зайчиха должна объявиться.
—Если, конечно, малыша не принесла собака, кошка, то да, где гнездо неизвестно, и зайчик в опасности.
В воронежский центр защиты диких животных липчане обращаются часто, так как в Липецкой области такого центра нет. Прошлым летом в центре спасли 7-дневного зайчика из Липецка, которого нашли на кладбище. А в 2020-м году специалисты центра выезжали в Липецк ловить на складе американскую норку, которая воровала вещи у рабочих. Норку поймали, приручили и передали любителям этих животных. Спасали в прежние годы в центре и липецких - галку, канюка, скворца, хорька, неясыть, лисенка, сокола.
— Однажды липчане привезли нам новорожденную летучую мышь. Спасибо в Воронеже был специалист по летучим мышам, и мы ее спасли. Что касается зайцев, то каждый сезон их привозят к нам по три десятка. В том числе везут спасать зайчат и липчане. Также среди тех, кто часто нуждается в помощь — бельчата. Кстати, в московском «Доме зайца» ежегодно спасают более сотни зайчат, так, что малыши этих животных наиболее часто оказывается в опасности, —рассказала Анита Придоткайте.
нквд