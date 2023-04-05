Почти лето: в Липецкой области до +18

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области под влиянием южной периферии антициклона с севера сохранится устойчивой, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-11 градусов тепла, что на 3-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью от +5 до +10 градусов, днем – от +13 до +18.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +14 до +16 градусов.



День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.



