37 минут назад
Почти лето: в Липецкой области до +18
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области под влиянием южной периферии антициклона с севера сохранится устойчивой, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-11 градусов тепла, что на 3-6 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +14 до +16 градусов.
День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.
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31.03.2023 17:00Погода в Липецке
Леня