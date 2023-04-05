В России

45 минут назад

В РФ могут полностью запретить вейпы для несовершеннолетних

77
#вейпы #несовершеннолетние

Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.

Государственная дума в ближайшем времени может принять зхаконопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил дать поручение Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов выстроить график этой работы, а также подготовить сам законопроект, "чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом [чтении] и в целом", - говорится на сайте Госдумы.

"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", — добавил Володин.
77
#вейпы #несовершеннолетние

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Депутаты внесли закон о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников
#выходные #праздники
Депутаты внесли закон о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников

сегодня, 14:41

В России
Госдума приняла закон о совершенствовании целевого приема в вузы и целевого обучения
#вузы #целевое обучение
Госдума приняла закон о совершенствовании целевого приема в вузы и целевого обучения

сегодня, 14:01

В России
Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы
#кредитные каникулы #ипотечные каникулы
Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы

сегодня, 13:20

В России
В Госдуму внесли закон об увеличении налоговых вычетов
#налоговые вычеты #налоги
В Госдуму внесли закон об увеличении налоговых вычетов

сегодня, 12:44

В России
Магазины Zara и Bershka откроются в РФ с новыми названиями до конца мая
#Zara #Bershka #магазины
Магазины Zara и Bershka откроются в РФ с новыми названиями до конца мая

сегодня, 12:02

В России
«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
#газ #Сила Сибири #Китай
«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

сегодня, 11:20

В России