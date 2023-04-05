В России
45 минут назад
В РФ могут полностью запретить вейпы для несовершеннолетних
Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.
Государственная дума в ближайшем времени может принять зхаконопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.
"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он предложил дать поручение Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов выстроить график этой работы, а также подготовить сам законопроект, "чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом [чтении] и в целом", - говорится на сайте Госдумы.
"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", — добавил Володин.
"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он предложил дать поручение Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов выстроить график этой работы, а также подготовить сам законопроект, "чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом [чтении] и в целом", - говорится на сайте Госдумы.
"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", — добавил Володин.