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Депутаты внесли закон о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников
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В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников.
Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков заявил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, которыми предлагается сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, при этом сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, - передает ТАСС.
"Сегодня партия "Новые люди" внесла законопроект, который сделает длинные майские [выходные] по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая", - пояснил депутат. По его словам, документ предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников.
"Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая", - отметил чиновник.
Он подчекрнул, что регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако они "этой возможностью не пользуются". "В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [выходных]", - считает Даванков. По его мнению, "лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами".
Документом предлагается внести соответствующие изменения в статью 112 ("Нерабочие праздничные дни") Трудового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, не потребует увеличение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ.
"Сегодня партия "Новые люди" внесла законопроект, который сделает длинные майские [выходные] по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая", - пояснил депутат. По его словам, документ предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников.
"Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая", - отметил чиновник.
Он подчекрнул, что регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако они "этой возможностью не пользуются". "В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [выходных]", - считает Даванков. По его мнению, "лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами".
Документом предлагается внести соответствующие изменения в статью 112 ("Нерабочие праздничные дни") Трудового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, не потребует увеличение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ.
171