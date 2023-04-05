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Депутаты внесли закон о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников

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#выходные #праздники

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников.

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков заявил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, которыми предлагается сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, при этом сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, - передает ТАСС.

"Сегодня партия "Новые люди" внесла законопроект, который сделает длинные майские [выходные] по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая", - пояснил депутат. По его словам, документ предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников.

"Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая", - отметил чиновник.

Он подчекрнул, что регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако они "этой возможностью не пользуются". "В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских [выходных]", - считает Даванков. По его мнению, "лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами".

Документом предлагается внести соответствующие изменения в статью 112 ("Нерабочие праздничные дни") Трудового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, не потребует увеличение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ.
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#выходные #праздники

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