Дело о резонансном ДТП с двумя автобусами направлено в суд

В ДТП пострадали 14 человек.





Обвиняемый - 51-летний водитель «ПАЗА» имеет стаж управления более 30 лет, из которых 26 лет у него есть право управлять автобусом.



«Как установлено следствием, водитель технически исправного автобуса «ПАЗ 320302-11», принадлежащим ООО «ТРАНСФЕРСЕРВИС», в результате несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении рейсовым пассажирским автобусом, остановившимся на красный сигнал светофора. В результате ДТП четырем пассажирам его автобуса был причинен тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ.

