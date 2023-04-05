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Дело о резонансном ДТП с двумя автобусами направлено в суд

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#ДТП #автобус
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Дело о резонансном ДТП с двумя автобусами направлено в суд

В ДТП пострадали 14 человек.

Уголовное дело о резонансном ДТП на улице Катукова, которое произошло в июле прошлого года, направлено в суд.

Напомним, утром 25 июля на улице Катукова в Липецке в районе остановки «Молочный комбинат» автобус «ПАЗ» 379-го маршрута врезался в стоящий на светофоре автобус «МАЗ», который двигался по 346-му маршруту. После столкновения «МАЗ» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Форд».

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В ДТП пострадали 14 человек, 10 из которых находились на лечении в медицинских учреждениях.  

Обвиняемый - 51-летний водитель «ПАЗА» имеет стаж управления более 30 лет, из которых 26 лет у него есть право управлять автобусом.

«Как установлено следствием, водитель технически исправного автобуса «ПАЗ 320302-11», принадлежащим ООО «ТРАНСФЕРСЕРВИС», в результате несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении рейсовым пассажирским автобусом, остановившимся на красный сигнал светофора. В результате ДТП четырем пассажирам его автобуса был причинен тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ.
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#ДТП #автобус
3

Комментарии (1)

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Илья

47 минут назад
Автобус №379 это нечто ужасное нарекания вызывают высокие интервалы и пропуски рейсов а так же 3-рех часовой дневной перерыв нужно расторгать контракт.
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