Происшествия
сегодня, 13:34
Дело о резонансном ДТП с двумя автобусами направлено в суд
В ДТП пострадали 14 человек.
Уголовное дело о резонансном ДТП на улице Катукова, которое произошло в июле прошлого года, направлено в суд.
Напомним, утром 25 июля на улице Катукова в Липецке в районе остановки «Молочный комбинат» автобус «ПАЗ» 379-го маршрута врезался в стоящий на светофоре автобус «МАЗ», который двигался по 346-му маршруту. После столкновения «МАЗ» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Форд».
В ДТП пострадали 14 человек, 10 из которых находились на лечении в медицинских учреждениях.
Напомним, утром 25 июля на улице Катукова в Липецке в районе остановки «Молочный комбинат» автобус «ПАЗ» 379-го маршрута врезался в стоящий на светофоре автобус «МАЗ», который двигался по 346-му маршруту. После столкновения «МАЗ» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Форд».
В ДТП пострадали 14 человек, 10 из которых находились на лечении в медицинских учреждениях.
Обвиняемый - 51-летний водитель «ПАЗА» имеет стаж управления более 30 лет, из которых 26 лет у него есть право управлять автобусом.
«Как установлено следствием, водитель технически исправного автобуса «ПАЗ 320302-11», принадлежащим ООО «ТРАНСФЕРСЕРВИС», в результате несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении рейсовым пассажирским автобусом, остановившимся на красный сигнал светофора. В результате ДТП четырем пассажирам его автобуса был причинен тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ.
«Как установлено следствием, водитель технически исправного автобуса «ПАЗ 320302-11», принадлежащим ООО «ТРАНСФЕРСЕРВИС», в результате несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении рейсовым пассажирским автобусом, остановившимся на красный сигнал светофора. В результате ДТП четырем пассажирам его автобуса был причинен тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ.
Илья