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32 минуты назад
Госдума приняла закон о совершенствовании целевого приема в вузы и целевого обучения
Порядок приема в вузы на целевое обучение станет прозрачнее.
Госдума приняла законопроект о совершенствовании целевого приема и целевого обучения.
Документ, который должен вступить в силу с 1 мая 2024 года, позволит сформировать прозрачную процедуру целевого обучения. В частности, предлагается установить, что в договоре будут прописаны как обязательства заказчика такого обучения — меры поддержки студента в период обучения, предоставление жилья, последующее трудоустройство, — так и обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, - говорится на сайте Госдумы.
Все заявки на целевое обучение будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения и социальных гарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности, а также о работодателе, с которым впоследствии будет заключен трудовой договор.
"Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили. А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, — а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами там, где это необходимо, особенно в сфере здравоохранения и образования, будет решена", -подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин также обратил внимание на вопрос закрепления молодых специалистов в регионах.
"У нас что сейчас происходит? В сельских больницах до 80% вакансий [свободных ставок], нет хирурга в центральной районной больнице. А нет хирурга в ЦРБ — значит, нет больницы. Нет узких специалистов. Если брать города с численностью населения 40–50 тысяч человек, вакансии до 60%. Значит, что‑то не так. Аналогичная ситуация в школах, и все сегодня держится на пенсионерах", — заявил председатель Госдумы.
Он также предложил, чтобы руководители ведомств, в первую очередь министры здравоохранения, культуры, просвещения, в начале своего отчета освещали тему кадрового обеспечения.
"Нам ставку надо делать на подведомственные вузы, особенно если они имеют профильность. И когда создаются медицинские факультеты на ровном месте в бывшем педагогическом институте или тем более открываются еще научные советы или специальности, никакой критики это не выдерживает. Нам надо будет об этом как раз поговорить с министром высшей школы, чтобы не увлекались тем, что более эффективно может делать Министерство здравоохранения", — добавил Володин.
Документ, который должен вступить в силу с 1 мая 2024 года, позволит сформировать прозрачную процедуру целевого обучения. В частности, предлагается установить, что в договоре будут прописаны как обязательства заказчика такого обучения — меры поддержки студента в период обучения, предоставление жилья, последующее трудоустройство, — так и обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, - говорится на сайте Госдумы.
Все заявки на целевое обучение будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения и социальных гарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности, а также о работодателе, с которым впоследствии будет заключен трудовой договор.
"Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили. А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, — а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами там, где это необходимо, особенно в сфере здравоохранения и образования, будет решена", -подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин также обратил внимание на вопрос закрепления молодых специалистов в регионах.
"У нас что сейчас происходит? В сельских больницах до 80% вакансий [свободных ставок], нет хирурга в центральной районной больнице. А нет хирурга в ЦРБ — значит, нет больницы. Нет узких специалистов. Если брать города с численностью населения 40–50 тысяч человек, вакансии до 60%. Значит, что‑то не так. Аналогичная ситуация в школах, и все сегодня держится на пенсионерах", — заявил председатель Госдумы.
Он также предложил, чтобы руководители ведомств, в первую очередь министры здравоохранения, культуры, просвещения, в начале своего отчета освещали тему кадрового обеспечения.
"Нам ставку надо делать на подведомственные вузы, особенно если они имеют профильность. И когда создаются медицинские факультеты на ровном месте в бывшем педагогическом институте или тем более открываются еще научные советы или специальности, никакой критики это не выдерживает. Нам надо будет об этом как раз поговорить с министром высшей школы, чтобы не увлекались тем, что более эффективно может делать Министерство здравоохранения", — добавил Володин.