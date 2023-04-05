Коронавирус
сегодня, 13:29
В Липецкой области снова сообщили о погибшем от COVID-19
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За 30-ть дней в регионе от вируса погибли 13 человек.
В Липецкой области за сутки выявили 68 случаев COVID-19, один человк умер, госпитализировали шестерых человек, выздоровел 61 человек. Для сравнения: 5 апреля 2022 года были выявлены 284 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 217 случаев COVID-19, выздоровели 177 523 человека, умер 3 971 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 103 случая, в Тамбовской области — 98, в Орловской области — 78, в Рязанской области — 64, в Курской области — 41, в Тульской области — 29.
В России за сутки выявили 8 636 случаев COVID-19, госпитализировали 1 294 человека, выздоровели 11 807 человек, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 679 739 случаев COVID-19, выздоровели 22 049 429 человек, умерли 397 420 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 217 случаев COVID-19, выздоровели 177 523 человека, умер 3 971 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 103 случая, в Тамбовской области — 98, в Орловской области — 78, в Рязанской области — 64, в Курской области — 41, в Тульской области — 29.
В России за сутки выявили 8 636 случаев COVID-19, госпитализировали 1 294 человека, выздоровели 11 807 человек, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 679 739 случаев COVID-19, выздоровели 22 049 429 человек, умерли 397 420 человек.
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