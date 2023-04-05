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сегодня, 13:20

Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы

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#кредитные каникулы #ипотечные каникулы

Для получения кредитных каникул заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.

Госдума приняла законопроект, который разрешает оформить ипотечные каникулы гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

В перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, включаются документы об установлении фактов проживания заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и утраты имущества, выдаваемые органами местного самоуправления, которые наделены полномочиями по установлению таких фактов, для подтверждения этих обстоятельств.

Для получения кредитных каникул заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера, - сообщается на сайте Госдумы.

Уточняется, что к трудным жизненным ситуациям относятся потеря работы и регистрация в качестве безработного, снижение ежемесячного дохода более чем на 30%, получение первой или второй группы инвалидности и временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд. По действующему законодательству гражданин, который оказался в трудной жизненной ситуации, имеет право обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул на срок до полугода. В этот период можно либо вносить плату частично, либо не вносить вообще.
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#кредитные каникулы #ипотечные каникулы

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