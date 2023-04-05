Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы

Для получения кредитных каникул заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.





В перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, включаются документы об установлении фактов проживания заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и утраты имущества, выдаваемые органами местного самоуправления, которые наделены полномочиями по установлению таких фактов, для подтверждения этих обстоятельств.



Для получения кредитных каникул заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера, - сообщается на



Уточняется, что к трудным жизненным ситуациям относятся потеря работы и регистрация в качестве безработного, снижение ежемесячного дохода более чем на 30%, получение первой или второй группы инвалидности и временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд. По действующему законодательству гражданин, который оказался в трудной жизненной ситуации, имеет право обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул на срок до полугода. В этот период можно либо вносить плату частично, либо не вносить вообще. Госдума приняла законопроект, который разрешает оформить ипотечные каникулы гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.В перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, включаются документы об установлении фактов проживания заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и утраты имущества, выдаваемые органами местного самоуправления, которые наделены полномочиями по установлению таких фактов, для подтверждения этих обстоятельств.Для получения кредитных каникул заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера, - сообщается на сайте Госдумы Уточняется, что к трудным жизненным ситуациям относятся потеря работы и регистрация в качестве безработного, снижение ежемесячного дохода более чем на 30%, получение первой или второй группы инвалидности и временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд. По действующему законодательству гражданин, который оказался в трудной жизненной ситуации, имеет право обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул на срок до полугода. В этот период можно либо вносить плату частично, либо не вносить вообще.