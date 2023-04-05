На НЛМК провели экскурсию для ветеранов основного механосборочного цеха

К 90-летию основного механосборочного цеха на НЛМК организовали экскурсию для ветеранов. Посмотреть, как изменилось производство и пообщаться с бывшими коллегами приехали более ста человек.

Ветераны посетили знаковые объекты комбината - одну из самых производительных доменных печей страны «Россиянка», природный парк «Лебединое озеро» и родной механосборочный цех.



- Кода увидел тех, с кем раньше виделся ежедневно – душа трепещет, - рассказал ветеран ОМЦ Владимир Овцинов. – Сразу с удовольствием согласился поучаствовать в экскурсии и больше всего ждал, когда же попаду в родной цех. Сейчас жизнь такая, что постоянно какие-то новшества, изменения и нам интересно, чем сейчас живет цех.



Для ветеранов визит на производство – повод для встречи, приятных воспоминаний и гордости за то, как развивается их подразделение. Сейчас в станочном парке цеха 200 станков, 50 - с числовым программным управлением. Восемь из них запустили в прошлом году. За 2022 год здесь наладили производство около 450 единиц новых видов продукции. Моделировать детали любой сложности позволяет лазерный 3D-сканер, а лазерный комплекс для закалки деталей увеличивает срок их эксплуатации в два раза.



- Цех не стоит на месте, цех развивается. Новые станки многоцелевые, токарные станки, сильно расширяют возможности цеха и по качеству производимой продукции и по ее номенклатуре. Расширение возможностей – это основной принцип развития, и это верный путь. Я очень рад, что новое руководство цеха, организовало такую встречу. Для нас ничего дороже нет, чем пообщаться между собой, - поделился бывший начальник ОМЦ Виктор Панов.



Экскурсия завершилась торжественным приемом и церемонией награждения ветеранов в кампусе корпоративного университета.



Свою историю основной механосборочный цех начинает с организации мастерских по изготовлению нестандартного оборудования в марте 1933 года. Они появились для строительства доменных печей НЛМЗ. Сегодня ОМЦ - самый крупный в машиностроительном комплексе НЛМК. Его главная задача - изготовление запасных деталей и комплектующих для ремонтов металлургических агрегатов НЛМК. Ежегодно цех выпускает тысячи тонн такой продукции: засыпные аппараты и фурмы для доменных печей, детали корпусов конвертеров, сталевозы, чугуновозы, комплектующие для стана 2000.



