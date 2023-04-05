Происшествия

сегодня, 11:44

На чердаке жилого дома обнаружен труп пропавшего без вести 20-летнего парня

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#пропавший без вести
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На чердаке жилого дома обнаружен труп пропавшего без вести 20-летнего парня

Причина его смерти устанавливается

Днём 4 апреля на чердаке дома №6/1 по проезду Строителей был обнаружен труп юноши. Вскоре сотрудники полиции установили его личность, оказалось найден 20-летний житель Липецка, пропавший без вести 26 марта.

Причина смерти юноши устанавливается. Следов насильственной смерти на его теле нет.

2120
#пропавший без вести
2

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