Происшествия
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На чердаке жилого дома обнаружен труп пропавшего без вести 20-летнего парня
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Причина его смерти устанавливается
Днём 4 апреля на чердаке дома №6/1 по проезду Строителей был обнаружен труп юноши. Вскоре сотрудники полиции установили его личность, оказалось найден 20-летний житель Липецка, пропавший без вести 26 марта.
Причина смерти юноши устанавливается. Следов насильственной смерти на его теле нет.
Причина смерти юноши устанавливается. Следов насильственной смерти на его теле нет.
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