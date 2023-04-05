Со счета пенсионера пропали 220 000 рублей: подозревают покупавшего ему продукты и лекарства знакомого

Подозреваемый привязал карту пенсионера к своему телефону и перевел деньги себе и своей жене.

Ещё 30 марта в липецкий отдел полиции №4 обратился 69-летний пенсионер, с банковского счета которого пропали 220 000 рублей. Пропажа выяснилась, когда мужчина пришёл в банк снять деньги: от 278 000 рублей на счету мужчины осталось 58 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, под подозрение попал ранее судимый 49-летний знакомый пенсионера, который помогал ему с покупками продуктов и лекарств. Пенсионер для этих целей давал мужчине свою банковскую карту.



По версии следствия, подозреваемый привязал банковскую карту пенсионера к своему телефону, и в период с 20 февраля по 30 марта частями перевел в общей сложности 220 000 рублей на свою банковскую карту и карту своей жены.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.