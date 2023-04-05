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11 минут назад

«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

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#газ #Сила Сибири #Китай

Транспортировка топлива по газопроводу была приостановлена из-за проведения профилактических работ.

Прокачка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена после плановых работ, - сообщает компания "Газпром" в своем Telegram-канале.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена!, - отмечается в сообщении.

Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены с 28 марта по 4 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью, - передает РИА Новости.

"Сила Сибири" — магистральный газопровод из РФ в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по этому трубопроводу начались в конце 2019 года, в 2022 году в магистраль начал поступать газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд кубометров в год.
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#газ #Сила Сибири #Китай

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