В столкновении трех автомобилей пострадала 40-летняя женщина-водитель

Эта авария оказалась единственной за сутки, в которой пострадал человек.

Утром 4 апреля в поселке Добринка на улице Кооперативной столкнулись автомобили «Ауди А4» под управлением 41-летней женщины, «Лада-Приора» 56-летнего водителя и «ВАЗ-21144», зрулем которого находилась 40-летняя женщина. С места аварии доставлена в больницу женщина-водитель «ВАЗа».



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 17 аварий, они обошлись без пострадавших.



«4 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3459 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности –71. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3096 случаев превышения скорости», - сообщает областное управление ГИБДД.





