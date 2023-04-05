Происшествия

22 минуты назад

В столкновении трех автомобилей пострадала 40-летняя женщина-водитель

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#авария #ДТП
В столкновении трех автомобилей пострадала 40-летняя женщина-водитель

Эта авария оказалась единственной за сутки, в которой пострадал человек.

Утром 4 апреля в поселке Добринка на улице Кооперативной столкнулись автомобили «Ауди А4» под управлением  41-летней женщины, «Лада-Приора» 56-летнего водителя  и «ВАЗ-21144», зрулем которого находилась 40-летняя женщина.  С места аварии доставлена в больницу женщина-водитель «ВАЗа». 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 17 аварий, они обошлись без пострадавших.

«4 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили  3459 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей,  за неиспользование ремней безопасности –71. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3096 случаев превышения скорости», - сообщает областное управление ГИБДД.


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#авария #ДТП

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