С начала года липецкие полицейские задержали уже шестерых курьеров мошенников

Суд рассмотрит дело жителя Липецка, который по данным следствия, получил от обманутых женщин 600 тысяч рублей.

С начала года в Липецкой области задержаны шесть курьеров мошенников. Дело одного из них рассмотрит суд.



Как сообщает прокуратура области, с мошенниками обвиняемый, уже несколько раз судимый за незаконный оборот наркотиков, связался через Интернет. По версии следствия, в классической схеме «Ваш родственник совершил ДТП» ему поручили роль курьера. После того, как мошенники сообщали потерпевшим, что их родные стали виновниками дорожных аварий, и предлагали откупиться от возможного уголовного преследования, обвиняемый приезжал за деньгами.



Таким образом он получил от трех обманутых жительниц Липецка 600 тысяч рублей. Из этих денег курьер оставил себе 2%. Потерпевшим он представлялся сотрудником полиции.





