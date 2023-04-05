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С начала года липецкие полицейские задержали уже шестерых курьеров мошенников

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#мошенничество
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С начала года липецкие полицейские задержали уже шестерых курьеров мошенников

Суд рассмотрит дело жителя Липецка, который по данным следствия, получил от обманутых женщин 600 тысяч рублей.

С начала года в Липецкой области задержаны шесть курьеров мошенников. Дело одного из них рассмотрит суд.

Как сообщает прокуратура области, с мошенниками обвиняемый, уже несколько раз судимый за незаконный оборот наркотиков, связался через Интернет. По версии следствия, в классической схеме «Ваш родственник совершил ДТП» ему поручили роль курьера. После того, как мошенники сообщали потерпевшим, что их родные стали виновниками дорожных аварий, и предлагали откупиться от возможного уголовного преследования, обвиняемый приезжал за деньгами. 

Таким образом он получил от трех обманутых жительниц Липецка 600 тысяч рублей. Из этих денег  курьер оставил себе 2%. Потерпевшим он представлялся сотрудником полиции. 


365
#мошенничество
2

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