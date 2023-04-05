В России

51 минуту назад

Крупный логистический сервис PickPoint прекращает деятельность в РФ

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#PickPoint

Крупный логистический сервис PickPoint объявил о прекращении своей работы в России.

Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, - пишет "Ъ" со ссылкой на два источника на логистическом рынке.

PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании.

Уточняется, что к снижению оборота сервиса привел уход западных ретейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора.

С 4 апреля компания прекращает прием новых грузов, - отмечается в письме гендиректора PickPoint Надежды Романовой партнерам. Отмечается, что все недоставленные и невостребованные посылки возвратят клиентам.

В материале подчеркивается, что финансовые трудности у PickPoint возникли еще в конце 2022 года. Так, с начала 2023 года в адрес сети поступили иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.
83
#PickPoint

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